“Luôn đặt lợi ích của cư dân lên hàng đầu!”

Chiều ngày 8.9, Công ty cổ phần Kingdom Đông Dương - chủ đầu tư (CĐT) đã có buổi làm việc với Thanh Niên, phản hồi các nội dung trong bài viết.

Khu căn hộ khép kín, tách biệt khu thương mại và nhà ở

Ông Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kingdom Đông Dương cho biết: "Theo quy hoạch ban đầu của dự án, do đây là căn hộ khép kín, các tiện ích xây dựng trong nội khu, phục vụ riêng cho cư dân nên đã bố trí khu thương mại tại tầng 4 với các dịch vụ như nhà hàng, spa, cà phê, siêu thị… Sau khi đưa công trình vào sử dụng, CĐT phát hiện ra hạn chế trong thiết kế, ảnh hưởng đến việc cung cấp các tiện tích cho cư dân nên hiện nay CĐT đang xin ý kiến cư dân về việc hoán đổi tiện ích khu siêu thị từ tầng 4 xuống tầng trệt để tránh những bất cập trong việc phục vụ, đồng thời đảm bảo an ninh an toàn của căn hộ.

Về nội dung phí quản lý (PQL), ông Tuyền cho biết, PQL là do đơn vị quản lý vận hành tính toán các chi phí có liên quan và đưa ra đề xuất phí quản lý để phục vụ tốt nhất cho cư dân. Sau đó, để đảm bảo chi phí phù hợp, CĐT đã đề nghị đơn vị quản lý xem xét, cắt giảm nhân sự, giảm PQL xuống so với ban đầu, đây là nỗ lực của CĐT đối với cư dân.

Khu căn hộ thương mại dịch vụ cao cấp Đông Dương - Kingdom 101 D.K

Sẽ bảo đảm an toàn nhất cho cư dân

Liên quan đến phản ánh về những bất an của cư dân về vấn đề bảo vệ, an ninh, bà Vũ Hương Giang, Giám đốc pháp chế của công ty cổ phần Kingdom Đông Dương đã cung cấp chứng cứ và thông tin về việc đơn vị quản lý vận hành vi phạm thỏa thuận gia hạn hợp đồng, đơn phương rút khỏi khu căn hộ mà không nhận được sự đồng ý CĐT, cho đến hôm nay vẫn không thực hiện nghĩa vụ bàn giao và quyết toán.

Về phản ánh của cư dân cho rằng Ban quản trị (BQT) lấy lý do CĐT chưa bàn giao hồ sơ của tòa nhà, phí quản lý… nên đã làm đơn xin từ nhiệm tập thể, bà Giang cho biết: "CĐT đã photo công chứng hồ sơ pháp lý của tòa nhà theo quy định của pháp luật, yêu cầu bàn giao cho BQT nhưng BQT từ chối nhận bàn giao và ra điều kiện chỉ nhận bàn giao đồng thời với việc nhận bàn giao kinh phí bảo trì. Về phí bảo trì, vì quyền lợi của cư dân, CĐT chưa thể bàn giao phí bảo trì cho BQT vì tính đến hiện nay tính pháp lý của hội nghị nhà chung cư ngày 26/6/2022 và Quyết định công nhận BQT chung cư số 159/QĐ-UBND ngày 7/7/2022 của UBND phường 14, Q.10, TP.HCM chưa bảo đảm, CĐT cũng đã có rất nhiều văn bản gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hướng dẫn CĐT thực hiện các nội dung này".

Đồng thời, bà Giang cũng cung cấp thêm thông tin về vấn đề ký hợp đồng mua bảo hiểm cháy nổ, do BQT có văn bản đề nghị CĐT hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cháy nổ cho tòa nhà sau khi BQT thực hiện việc đấu thầu và mở thầu lựa chọn đơn vị bảo hiểm. Trước tình hình khẩn cấp, vì an toàn cháy nổ của Chung cư Kingdom 101, CĐT đã ứng tiền, đứng ra ký hợp đồng bảo hiểm, còn đơn giá, các điều khoản của hợp đồng… BQT thực hiện trực tiếp với đơn vị bán bảo hiểm. Đến hiện nay, khoản tiền CĐT ứng trước mua bảo hiểm cháy nổ vẫn chưa được BQT trả lại theo như lời hứa trước đó.

Liên quan đến thắc mắc về việc cấp sổ hồng cho cư dân, ông Tuyền cho biết: "Chúng tôi đã nộp 523 hồ sơ xin cấp sổ hồng cho Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, hiện các hồ sơ này đang chờ xác định nghĩa vụ tài chính. Sau khi xác định tài chính, sẽ có thông báo cho cư dân thực hiện nghĩa vụ tài chính và ra sổ. Đây là số hồ sơ đợt 1. Tới đây, CĐT thông báo về việc nộp hồ sơ xin cấp sổ hồng đợt 2 cho cư dân".

Chúng tôi cảm ơn Báo Thanh Niên đã phản ánh kịp thời

Ông Nguyễn Thanh Tuyền bày tỏ: "Chúng tôi chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên đã phản ánh các bức xúc của cư dân và lắng nghe những phản hồi từ CĐT. Khu căn hộ TMDV Đông Dương - Kingdom 101 là dự án tâm huyết của chúng tôi. Chúng tôi đã đầu tư từng căn hộ và các nội thất bên trong lẫn bên ngoài khu căn hộ bằng các chất liệu xây dựng cao cấp, sang trọng, đầu tư hạ tầng, đường giao thông, công viên… đúng tiêu chuẩn để phục vụ cư dân. Trong thời gian qua, chúng tôi cũng đã thanh toán toàn bộ chi phí để sửa chữa, bảo hành các căn hộ thuộc trách nhiệm của đơn vị xây dựng để đảm bảo an toàn cho cư dân một cách tốt nhất và luôn đặt lợi ích của cư dân lên hàng đầu. Vì "đặc quyền sống xanh" của cư dân, nên những phản ánh của cư dân, chúng tôi sẽ tiếp thu và sớm có buổi làm việc trực tiếp với cư dân trong thời gian gần nhất".