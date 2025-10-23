Lương Bằng Quang là ai?

Ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang (ca sĩ, nhạc sĩ, chồng của Ngân 98) và Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) về tội đưa hối lộ.

Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang Ảnh: CTV

Theo tài liệu điều tra, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh (vào tháng 7.2024), Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã có hành vi đưa một khoản tiền lớn lên đến 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ở phường Bến Thành), một đối tượng quen biết ngoài xã hội. Mục đích của việc chuyển tiền được xác định là nhằm "chạy án", mong muốn không bị xử lý hình sự đối với các sai phạm đã bị phát hiện.

Trước khi bị bắt tạm giam Lương Bằng Quang được biết đến là một nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng vào những năm 2000. Lương Bằng Quang sinh năm 1982, là con trai của nhạc sĩ Lương Bằng Vinh. Nhờ sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên anh được tiếp xúc với âm nhạc từ sớm. Mặc dù nhạc sĩ Lương Bằng Vinh không ủng hộ con trai nối nghiệp nhưng Lương Bằng Quang vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê âm nhạc.

Lương Bằng Quang trước khi bị bắt: Từ nhạc sĩ nổi tiếng đến “ngụp lặn” trong scandal

Lương Bằng Quang không chỉ được đánh giá cao ở lĩnh vực sáng tác mà anh còn có gia tài bản hit như Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm, Chờ đợi quá khứ, Chính em… Giai đoạn sau năm 2010, âm nhạc của Lương Bằng Quang không còn được ưa chuộng nên chuyển nghề sang dạy hát và đánh nhạc DJ. Anh cũng được khán giả chú ý nhiều hơn nhờ câu chuyện tình yêu với Ngân 98 thay vì các sản phẩm nghệ thuật.