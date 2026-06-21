Lương Bích Hữu trẻ trung, khoe giọng hát cao vút

Lương Bích Hữu khuấy động sân khấu chung kết 'Dare You Do'

Tối 20.6, vòng chung kết cuộc thi Dare You Do mùa 4 diễn ra với màn tranh tài của 8 thí sinh đến từ nhiều trường đại học và cao đẳng ở TP.HCM. Các thí sinh lần lượt trải qua các vòng thi để thể hiện khả năng tranh biện cũng như kỹ năng xử lý sân khấu. Hầu hết các câu hỏi của cuộc thi năm nay đều xoay quanh chủ đề Bản lĩnh trong thời đại AI.

Nhan sắc trẻ trung của Lương Bích Hữu Ảnh: M.H

Trưởng ban giám khảo của chương trình là MC Quốc Bình bày tỏ sự tự hào khi các sinh viên mạnh dạn bày tỏ quan điểm trên sân khấu và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Bên cạnh đó, anh cũng mong các bạn bình tĩnh, không tham ý, chú ý đến thời gian để đảm bảo có phần trình bày trọn vẹn.

Sau 3 vòng thi gay cấn, thí sinh Chu Võ Đan Thanh xuất sắc giành vị trí quán quân nhờ phong thái tự tin và lập luận thuyết phục trong các phần thi. Đặc biệt, nữ sinh Trường đại học Kinh tế - Luật còn thể hiện khả năng tiếng Anh của mình trong vòng thi ứng xử cuối cùng.

Chu Võ Đan Thanh xuất sắc giành vị trí quán quân nhờ phong thái tự tin và lập luận thuyết phục trong các phần thi Ảnh: M.H

Ngoài những phần thi căng não, khán giả còn thưởng thức tiết mục hấp dẫn đến từ ca sĩ trẻ Tường Duy, "em xinh" Mỹ Mỹ và Lương Bích Hữu. Đáng chú ý, giọng ca Cô gái Trung Hoa khiến mọi người bất ngờ vì nhan sắc trẻ trung và chất giọng cao vút. Nữ ca sĩ mang đến sân khấu không khí vui tươi thông qua 2 bản hit Cún yêu và Dằm trong tim.

Lương Bích Hữu cho biết khi ở trong hậu trường, cô nhìn thấy được gương mặt lo lắng, hồi hộp của các thí sinh trước khi bước vào những vòng thi quan trọng. Tuy nhiên theo nữ ca sĩ, các bạn đã chuẩn bị thật tốt mọi thứ thì cứ làm hết sức mình và dù kết quả như thế nào cũng rất đáng tự hào. Cô còn tâm sự sau khi tham gia chương trình này, cô sẽ tìm hiểu thêm về công nghệ AI.

Bên cạnh vị trí quán quân, ban tổ chức còn trao giải á quân và quý quân cho hai thí sinh Nguyễn Tiến Phước và Trịnh Lê Tâm Bình. Ngoài ra, thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Thi đoạt giải Trình bày ấn tượng nhất, thí sinh Nguyễn Hồng Thanh Trúc nhận giải Nội dung xuất sắc nhất còn Hồng Ngọc Minh Châu nhận giải Thí sinh truyền cảm hứng.