Lượng khách đi máy bay tăng bứt phá, ACV báo lãi vượt 31% kế hoạch

Sáng nay (13.10), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng ẢNH: ACV

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 3 quý vừa qua, thị trường hàng không tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Toàn mạng lưới 22 cảng hàng không do ACV quản lý đã phục vụ 94,1 triệu lượt hành khách, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, điểm sáng nổi bật là điểm tựa từ thị trường quốc tế với 36 triệu lượt khách, tăng 10,8%. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 1,4 triệu tấn (tăng 9,8%) và sản lượng cất hạ cánh đạt hơn 568.000 lượt (tăng 7,1%).

Riêng quý 3/2026 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi phục vụ 33,1 triệu lượt khách, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Kết quả khai thác tăng trưởng đồng bộ đã tạo đòn bẩy lớn cho hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu công ty mẹ ACV tăng 6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế đã chính thức vượt 31% chỉ tiêu kế hoạch được giao cho cả năm 2026. Đây là kết quả phản ánh năng lực tổ chức điều hành và quản trị nguồn lực hiệu quả của ACV trong điều kiện quy mô mạng lưới ngày càng mở rộng.

Song song với hiệu quả kinh doanh, ACV đang tập trung nguồn lực lớn nhất cho nhiệm vụ phát triển hạ tầng, trong đó Cảng hàng không quốc tế Long Thành là trọng điểm số một.

Đại diện ACV cho biết dự án đang ở giai đoạn nước rút. Các nhà thầu được chỉ đạo tăng cường tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp liên tục. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành xây dựng phần thô hay lắp đặt công trình, mà phải bảo đảm tính đồng bộ tuyệt đối giữa hạ tầng, thiết bị, quy trình vận hành và nhân sự. Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phục vụ sân bay Long Thành cũng đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng các mốc thử nghiệm, tiếp quản và chuẩn bị khai thác thương mại.

Cùng với dự án Long Thành, hạ tầng tại nhiều sân bay địa phương cũng đồng loạt chuyển động. Đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng HKQT Liên Khương đã hoàn thành, đưa vào khai thác trở lại từ ngày 19.8 sau 6 tháng tạm dừng sửa chữa. Dự án nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đang tăng tốc để kịp đưa vào khai thác trong tháng 11 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 12. Nhà ga hàng hóa Cảng HKQT Cát Bi cũng đã cơ bản hoàn thành xây dựng để chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Hàng không Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế trên trường quốc tế ẢNH: ACV

Không chỉ mở rộng hạ tầng, chất lượng dịch vụ và quản trị khai thác tại các sân bay cũng ghi nhận nhiều bước tiến vượt bậc nhờ công nghệ.

Cụ thể, việc áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không (A-CDM) tiếp tục phát huy hiệu quả rõ rệt. Tại Tân Sơn Nhất, thời gian tàu bay lăn giảm bình giúp tiết kiệm hơn 3,7 triệu USD chi phí nhiên liệu cho các hãng hàng không. Tại Nội Bài, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ (OTP) đạt 71,47%, thời gian lăn ra giảm gần 1,5 phút mỗi chuyến. ACV cũng đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu căn cước công dân gắn chip, VNeID mức độ 2, xác thực sinh trắc học và thu phí tự động không dừng trên toàn hệ thống.

Đặc biệt, vị thế của hàng không Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định khi trong tháng 9, lãnh đạo ACV đã chính thức tham gia Ban điều hành Toàn cầu của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI World). Đây là bước đệm quan trọng để ACV hội nhập sâu rộng, chuẩn hóa năng lực quản trị tiệm cận các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới của ngành hàng không dân dụng Việt Nam.