Lương khủng cho kỹ sư AI ở Trung Quốc vì nhu cầu tăng cao

Tờ South China Morning Post hôm nay 25.10 đưa tin các công ty công nghệ của Trung Quốc như ByteDance, Tencent Holdings và Alibaba Group Holding đang đẩy mạnh tuyển dụng và đào tạo đội ngũ được gọi là kỹ sư triển khai trực tiếp (FDE). Những kỹ sư này làm việc trực tiếp với khách hàng để phát triển và tích hợp các ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh của họ.

Các kỹ sư (bên trái) đang cài đặt và thiết lập OpenClaw, một trợ lý AI nguồn mở dành cho người dùng, tại trụ sở chính của Công ty Baidu ở Bắc Kinh ngày 11.3 Ảnh: AFP

Nhu cầu đối với nhân sự thuộc nhóm FDE đang tăng vọt. Theo dữ liệu từ nền tảng kết nối chuyên nghiệp Maimai, số lượng tin tuyển dụng vị trí FDE tại Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm đã tăng 1.523% so với cùng kỳ năm 2025, trở thành vai trò kỹ thuật AI có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất được ghi nhận trong báo cáo.

Nhu cầu nhân tài này được phản ánh rõ nét qua các thông báo tuyển dụng với mức đãi ngộ hấp dẫn. Theo các tin tuyển dụng trên nền tảng Boss Zhipin, ByteDance đang chào mời vị trí FDE trong mảng kinh doanh AI với mức lương từ 35.000 đến 65.000 nhân dân tệ/tháng, cùng chế độ chi trả 15 tháng lương mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với tổng thu nhập hằng năm của FDE có thể lên tới 975.000 nhân dân tệ.

Cũng theo thông tin trên Boss Zhipin, Ant Digital Technologies, nhánh công nghệ của Ant Group, đang đưa ra mức lương từ 40.000 đến 60.000 nhân dân tệ/tháng cho các vị trí FDE làm việc trực tiếp với khách hàng doanh nghiệp.

Những thông báo tuyển dụng khác cho thấy các vị trí liên quan đến FDE tại Tencent có mức lương từ 30.000 đến 60.000 nhân dân tệ/tháng, trong khi các vị trí kỹ sư triển khai tại Alibaba Cloud cũng đưa ra mức lương lên tới 50.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Để so sánh, dữ liệu chính thức cho thấy thu nhập bình quân đầu người tại Trung Quốc trong năm 2025 chỉ đạt 43.377 nhân dân tệ (gần 168 triệu đồng).

Tuy nhiên, theo George Wang, một chuyên gia nhân sự cấp cao tại một công ty AI hàng đầu ở Bắc Kinh, những gói đãi ngộ hấp dẫn được quảng cáo không nhất thiết phản ánh mức thu nhập thực tế của đa số các FDE. "Mức lương cao được quảng cáo cho một số vị trí này chỉ chiếm một phần nhỏ trên thị trường. Phần lớn các vị trí khác không có mức lương cao như thế", ông Wang nói.

Dù vậy, ông khẳng định nhu cầu đối với các lập trình viên có kinh nghiệm xây dựng các tác nhân AI vẫn rất lớn, trong bối cảnh các công ty đang tái cấu trúc hoạt động dựa trên công nghệ này.

Cuộc đua giành nhân tài AI cũng thúc đẩy các công ty Trung Quốc tự xây dựng đội ngũ FDE cho riêng mình. Đầu năm nay, Tencent Cloud đã giới thiệu chương trình chứng chỉ FDE đầu tiên trong ngành, hướng tới các kỹ sư và nhà phát triển từ các đối tác đang làm việc trên Nền tảng phát triển tác nhân của họ.

Chính phủ Trung Quốc cũng dành sự ủng hộ cho ngành nghề này. Vào cuối tháng 8, Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc đã ban hành thông báo khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các đội ngũ FDE làm việc trực tiếp tại cơ sở của khách hàng để hỗ trợ triển khai các ứng dụng AI, đồng thời kêu gọi các trường đại học đào tạo nhân lực phù hợp.