Lượng kiều hối về TP.HCM tăng mạnh lên 4,334 tỉ USD

Lượng kiều hối chuyển về thành phố tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, quý sau tăng cao hơn quý trước. Trong đó, riêng quý 2/2023 lượng kiều hối chuyển về đạt 2,215 tỉ USD, tăng 4,5% so với quý 1/2023. Trong năm 2022, kiều hối chuyển về qua TP.HCM đạt 6,6 tỉ USD, giảm 6,67% so với năm 2021.

Lượng kiều hối về TP.HCM tăng mạnh NGỌC THẮNG

Để duy trì lượng kiều hối trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM cho hay, các đơn vị cần tiếp tục khai thác và phát triển các yếu tố thúc đẩy kiều hối, đặc biệt là thị trường lao động - khu vực có nguồn kiều hối tăng trưởng tốt những năm gần đây. Lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á và châu Phi tăng trưởng cao so với cùng kỳ và so với quý 1/2023. Trong đó, châu Á là khu vực kiều hối chuyển về chiếm tỷ trọng cao nhất, lên tới 47% tổng lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn thành phố, tăng 14,4% so với quý trước, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kiều hối của quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn.

Các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế được phép cung ứng dịch vụ nhận và chi trả kiều hối tiếp tục mở rộng và phát triển dịch vụ theo hướng đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng dịch vụ tốt, phương thức chi trả tiện ích, tiện lợi, nhanh chóng và kịp thời đáp ứng yêu cầu nhận và chi trả kiều hối, cũng như nhu cầu của người nhận kiều hối trong nước. Thực hiện tốt hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy kiều hối tăng trưởng.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức hợp tác quốc tế về người di cư (KNOMAD), Việt Nam đứng thứ 8 thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương về lượng kiều hối trong năm 2021. Trong 10 năm trở lại đây, lượng kiều hối đã vượt qua mức 10 tỉ USD. Năm 2022, WB và và KNOMAD đánh giá lượng kiều hối về Việt Nam tăng 4,4% so với năm 2021. Dự báo, kiều hối chuyển về Việt Nam sẽ tăng 3,6 - 4,5% trong năm 2023.