Lượng người chơi Diablo IV vượt mốc 10 triệu trong tháng 6

Theo Gaming Bolt, Diablo IV là một trong những bản phát hành lớn nhất của năm 2023, và từ sự đón nhận của giới phê bình cho đến hiệu suất thương mại, tựa game nhập vai hành động được chờ đợi từ lâu đã đạt được thành công ấn tượng trong những ngày đầu sau khi phát hành.

Diablo IV vượt mốc 10 triệu người chơi trong tháng 6 Blizzard

Theo đó, ngay sau khi ra mắt, Blizzard Entertainment đã xác nhận rằng Diablo IV là trò chơi bán chạy nhất mọi thời đại của công ty, thu về hơn 666 triệu USD doanh thu trong vòng 5 ngày kể từ khi phát hành.

Giờ đây, Activision cũng đã tiết lộ trong báo cáo tài chính hàng quý mới nhất rằng trò chơi đã được chơi bởi hơn 10 triệu người cho đến cuối tháng 6, đồng thời cũng bán được nhiều sản phẩm hơn bất kỳ trò chơi nào khác của Blizzard Entertainment trước đây ở giai đoạn phát hành tương đương.

Trong khoảng thời gian đó, trò chơi cũng đã được toàn bộ cơ sở người chơi của nó trải nghiệm tổng cộng hơn 700 triệu giờ.

Diablo IV có sẵn trên PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One và PC. Mùa đầu tiên của trò chơi là Season of the Malignant sẽ ra mắt vào ngày 20.7.