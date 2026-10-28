Lương Thế Thành đối đầu Tuấn Trần, hé lộ vai diễn ‘gây sốc’ trong sự nghiệp

Nhà sản xuất Trại giam hạnh phúc vừa hé lộ trailer chính thức của dự án, trước khi chính thức ra rạp vào ngày 20.11. Cách đây không lâu, hình ảnh của Tuấn Trần (thầy giáo Phúc) và Lương Thế Thành (Long Đầu Bò) từng khiến khán giả hoang mang. Trong những thước phim vừa được công bố, mối quan hệ của 2 nhân vật này được hé lộ với khán giả.

Trong đó, vai thầy giáo Phúc được hé lộ bản án chính thức: một năm tám tháng vì tội giết người khi bị kích động. Anh phải đối diện với “giáo án” và bài giảng khó khăn nhất đời mình, với đời sống ngục tù không yên ả mà đầy nguy hiểm, thách thức bản chất lương thiện bên trong.

Tuấn Trần đảm nhận vai thầy giáo Phúc trong phim điện ảnh Trại giam hạnh phúc Ảnh: NSX

Có thể nói, thầy giáo Phúc là một vai diễn “nặng đô”, đòi hỏi Tuấn Trần phải lột tả được cả sự tốt bụng chân thành nhưng cũng đầy tức giận, bạo lực. Qua những phân cảnh trong trailer, “diễn viên nghìn tỉ” hứa hẹn sẽ mang đến một vai diễn khác biệt so với trước. Anh cho thấy vẻ cam chịu, nhịn nhục và những trăn trở của một thầy giáo khi vướng phải vòng lao lý, nhưng sau đó là khoảnh khắc “bốc hỏa” với bạn tù, khiến khán giả tò mò.

Màn 'lột xác' của Lương Thế Thành

Trái với Tuấn Trần, vai diễn Long Đầu Bò do Lương Thế Thành đảm nhận không chỉ gây chú ý bởi tạo hình, mà còn bởi vẻ “máu lạnh” được thể hiện qua ánh mắt, hành động kèm lời giới thiệu “thường xuyên vào tù ra tội”. Trong đoạn trailer, nam diễn viên 8X có những màn đối đầu căng thẳng với Tuấn Trần, Gi-A Nguyễn. Những pha đánh đấm của Lương Thế Thành khiến nhiều người thích thú, đặc biệt là sau vai diễn người đàn ông bạc nhược trong tác phẩm trước đó.

Chia sẻ về Long Đầu Bò trong phim, Lương Thế Thành thừa nhận đây là một vai diễn mới, nhưng để lại nhiều trải nghiệm đặc biệt cho anh. Theo sao nam 8X, khi nhận được lời mời, anh cũng có những lo lắng nhất định vì đây là một nhân vật táo bạo, khác hoàn toàn so với những dự án trước đó.

Lương Thế Thành thừa nhận Long Đầu Bò là vai diễn khó trong sự nghiệp của anh Ảnh: NSX

“Để có thể hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, tôi và ê kíp đã dành nhiều thời gian quan sát, tìm hiểu từ những hình mẫu ngoài đời cũng như trên màn ảnh. Nhưng điều đọng lại nhiều nhất có lẽ là cảm giác khi thực sự bước vào thế giới u tối của trại giam. Một vai diễn có thể mang đến nhiều trải nghiệm, nhưng cũng khiến mình càng trân trọng cuộc sống bên ngoài hơn”, anh bày tỏ.

Với nhiều khán giả, Long Đầu Bò là nhân vật phản diện, ác nhất trong sự nghiệp của Lương Thế Thành. Nam diễn viên phải tính toán về cơ mặt, ánh mắt, hình thể để phù hợp với vai diễn lần này. “Hầu như tôi không còn nhận ra mình nữa, từ những vết sẹo, rồi phải cạo đầu. Phải nói đây là một hình tượng rất lạ đối với tôi từ trước đến giờ và cũng là vai diễn tâm lý nặng, khó đối với tôi”, anh cho hay.

Trại giam hạnh phúc do Trung Lùn làm đạo diễn, là hành trình đi sâu vào khám phá bản chất của bi kịch và tìm lại bản ngã tốt đẹp bên trong của mỗi người. Ngoài Tuấn Trần, Lương Thế Thành, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên như Tiến Luật, Hoàng Phi, La Thành, Gi-A Nguyễn...