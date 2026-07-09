Phim về vụ đánh ghen chấn động có Thanh Hằng, Lương Thế Thành giờ ra sao?

Theo số liệu tham khảo từ hệ thống Box Office Vietnam, sáng 9.7, Mesdames Thanh Sắc chỉ thu về hơn 11 triệu đồng, tương đương 161 vé bán ra. Số lượng suất chiếu của tác phẩm có sự góp mặt của Thanh Hằng cũng giảm dần, chỉ còn 99 suất. Trong khi đó, top 5 doanh thu phòng vé trong ngày (tính đến 11 giờ) gồm Minions và quái vật, Quỷ bắt hồn, Ám ảnh và Bầy xác sống.

Số phận của 'Mesdames Thanh Sắc'

Mesdames Thanh Sắc dường như đang đứng trước thế khó khi tổng doanh thu từ lúc ra rạp đến hiện tại là 16,3 tỉ đồng. So với mức độ đầu tư của tác phẩm, từ dàn diễn viên, trang phục, bối cảnh đến việc áp dụng công nghệ để thực hiện những phân đoạn về Sài Gòn xưa, khả năng hòa vốn của dự án này tại phòng vé là rất khó.

Thanh Hằng hóa thân thành vũ nữ Cầm Thanh trong phim Mesdames Thanh Sắc ẢNH: NSX

Mesdames Thanh Sắc xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô. Từng một thời gắn bó, hai người phụ nữ xảy ra cuộc giằng co căng thẳng dẫn đến những sự kiện gây rúng động. Theo nhà sản xuất, phim lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật ở Sài Gòn, do Thắng Vũ làm đạo diễn.

Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Thanh Hằng sau quãng thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng. Với cô, đây là vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp bậc nhất mà cô từng đảm nhận. Nhân vật Cầm Thanh trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc từ yêu thương, tổn thương, phản kháng cho đến tuyệt vọng, buộc nữ diễn viên phải liên tục điều chỉnh cảm xúc ở từng giai đoạn khác nhau.

Ngoài Thanh Hằng, phim còn có sự góp mặt của Hồng Ánh, Lương Thế Thành. Tuy nhiên, dàn diễn viên thực lực này vẫn không đủ sức giúp tác phẩm có doanh thu ấn tượng ẢNH: NSX

"Tôi luôn cảm thấy áp lực vì thang cảm xúc của nhân vật quá lớn. Làm sao để mỗi giai đoạn đều có sắc thái riêng mà vẫn hợp lý là điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều", Thanh Hằng nói.

Tuy nhiên theo ghi nhận, thời điểm ban đầu khi mới ra mắt, Mesdames Thanh Sắc có doanh thu khá khiêm tốn, dù trước đó được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn ở phòng vé. Thậm chí, một số phân đoạn trong phim cũng bị “mổ xẻ” gây tranh cãi, điển hình là câu thoại “dừng xe đi” của Thanh Hằng vấp phải những bình luận tiêu cực từ phía người xem.

Trong một lần chia sẻ, đạo diễn Thắng Vũ thừa nhận lượng khán giả ra rạp xem phim chưa nhiều và nhanh như kỳ vọng của ê kíp. Anh khẳng định không né tránh những ý kiến trái chiều mà chọn đọc lại bình luận của khán giả trong tâm thế tỉnh táo và thoải mái. “Với những lời chê, tôi xem đó là những lời góp ý thẳng thắn của một người bạn, giúp mình xây dựng những dự án sau vững chãi hơn", anh cho hay.



