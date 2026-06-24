Đàn em kém tuổi tiết lộ cảnh táo bạo với Thanh Hằng trong ‘Mesdames Thanh Sắc’

Điều thú vị là ngoài đời, Khane Nguyễn có xuất phát điểm khá khác biệt. Tên thật của anh là Nguyễn Kha, sinh năm 1990 tại Đồng Nai, từng theo học khoa Đông Phương học. Trước khi đến với vai diễn trong Mesdames Thanh Sắc, anh từng làm nhiều công việc khác nhau trong đoàn phim, từ những vị trí hậu trường đến hỗ trợ sản xuất. Chính quá trình quan sát, học hỏi từ thực tế phim trường đã nuôi dưỡng niềm đam mê diễn xuất trong anh.

Tạo hình ấn tượng của Khane Nguyễn trong Mesdames Thanh Sắc ẢNH: NSX

Khane Nguyễn cho biết hành trình theo đuổi nghề diễn bắt đầu từ khoảng năm 2020, khi anh quyết định theo học diễn xuất và cascadeur. Dù từng tham gia một dự án điện ảnh trước đó nhưng chưa ra mắt công chúng, Mesdames Thanh Sắc mới chính là bộ phim đầu tiên giúp anh chính thức xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Khane Nguyễn tiết lộ về vai diễn đầu tay

Nếu nhìn bề ngoài, A Lũng là hình mẫu quen thuộc của một ông trùm: lạnh lùng, nguy hiểm, sẵn sàng dùng bạo lực để đạt được mục đích. Nhưng điều khiến nhân vật này khác biệt nằm ở những góc khuất nội tâm được cài cắm trong phim. Thay vì xây dựng phản diện một màu, ê kíp đã tạo nên một A Lũng vừa đáng sợ, vừa khiến khán giả tò mò về những tổn thương và động cơ thật sự phía sau các hành động của mình.

Khane Nguyễn mang đến màu sắc mới lạ cho vai phản diện A Lũng ẢNH: NSX

Để chuẩn bị cho vai diễn, Khane Nguyễn không chỉ sử dụng những kỹ thuật diễn xuất được học mà còn tự xây dựng toàn bộ quá khứ, những tổn thương cho nhân vật. Đặc biệt, nam diễn viên tiết lộ anh dành nhiều thời gian nghiên cứu phim hoạt hình, các chương trình về thế giới động vật và hành vi của các loài bò sát để tìm chất liệu sáng tạo cho A Lũng.

Một trong những yếu tố giúp nhân vật trở nên hấp dẫn chính là mối quan hệ phức tạp với Cầm Thanh (Thanh Hằng thủ vai). Trong phim, đây không đơn thuần là câu chuyện tình cảm mà đằng sau đó là cuộc đấu giữa tham vọng, quyền lực và khát vọng chinh phục.

Theo Khane Nguyễn, A Lũng có sự đồng cảm đặc biệt với Cầm Thanh bởi cả hai đều xuất thân từ cùng một môi trường sống và đều mang trong mình những tham vọng lớn. Anh bị thu hút bởi vẻ đẹp, tài năng cũng như ý chí vươn lên của cô. Nhưng bên cạnh cảm xúc cá nhân, Cầm Thanh còn là mắt xích quan trọng trong kế hoạch đối đầu với Dũng và bà Sắc.

Khane Nguyễn xúc động trước tình cảm mọi người dành cho vai diễn ẢNH: NSX

Đáng chú ý, những cảnh tình cảm giữa Khane Nguyễn và Thanh Hằng cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Với một diễn viên lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, việc đóng cặp cùng đàn chị là áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết anh nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ bạn diễn. “Chị Hằng đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều để giảm bớt căng thẳng và hoàn thành những phân đoạn tình cảm đó”, anh nói.

Sau buổi công chiếu, nhiều khán giả bất ngờ khi biết A Lũng là một trong những vai diễn điện ảnh đầu tiên của Khane Nguyễn. Không ít ý kiến cho rằng nhân vật này mang lại cảm giác mới mẻ nhờ sự gai góc, bí ẩn và khó đoán. Đón nhận những phản hồi tích cực từ khán giả và đồng nghiệp, Khane Nguyễn thừa nhận anh cảm thấy bất ngờ, bối rối nhưng cũng rất hạnh phúc. Với nam diễn viên, đây mới chỉ là bước khởi đầu trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

