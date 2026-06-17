Thúy Diễm nói gì khi chồng đóng cảnh nóng cùng Thanh Hằng?

Thúy Diễm rạng rỡ đến mừng Lương Thế Thành ra phim mới Ảnh: NVCC

Thúy Diễm cho biết hiện cô đã bước sang tháng thứ 6 của thai kỳ nhưng vẫn còn nghén khá nhiều. Sau 8 năm kể từ lần sinh con đầu lòng, việc chuẩn bị đón thêm thành viên mới ở tuổi 40 mang đến cho sao nữ 8X nhiều cảm xúc đặc biệt.

"Sức khỏe lần này không được nhẹ nhàng như lần đầu nhưng tôi rất hạnh phúc vì luôn có chồng và gia đình bên cạnh chăm sóc, động viên", cô chia sẻ.

Thời gian qua, Thúy Diễm gần như gác lại công việc để tập trung nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. Dù hạn chế tham gia các hoạt động giải trí nhưng người đẹp cho biết cô vẫn muốn có mặt trong những dấu mốc quan trọng của ông xã. "Tôi biết anh Thành dành rất nhiều tâm huyết cho dự án này nên muốn có mặt để chia sẻ niềm vui cùng anh”, cô giải thích.

Diễn viên 8X vẫn giữ nhan sắc rạng rỡ dù đang mang thai Ảnh: NVCC

Chia sẻ về vai diễn mới của chồng trong Mesdames Thanh Sắc, Thúy Diễm cho biết cô đã được Lương Thế Thành kể khá nhiều về nhân vật Bá Dũng cũng như quá trình thực hiện bộ phim. Nữ diễn viên tiết lộ nhiều người tò mò hỏi cô có ghen hay không khi ông xã có nhiều phân cảnh tình cảm với Thanh Hằng trên màn ảnh. Tuy nhiên, Thúy Diễm cho biết bản thân hoàn toàn thoải mái vì hiểu tính chất công việc của diễn viên.

"Anh Thành về nhà kể cho tôi nghe gần như hết những gì diễn ra trong quá trình quay phim. Từ nội dung kịch bản, tâm lý nhân vật đến những cảnh quay quan trọng tôi đều biết. Nhiều người hỏi tôi có phản ứng gì khi thấy anh có nhiều cảnh tình cảm với chị Thanh Hằng hay không, nhưng thật ra tôi thấy rất bình thường vì đó là công việc của diễn viên”, Thúy Diễm bộc bạch.

Người đẹp nói thêm bản thân không khó chịu, thậm chí cảm thấy hãnh diện vì chồng có cơ hội đóng phim cùng 2 đàn chị trong nghề là Thanh Hằng và Hồng Ánh. Bởi theo Thúy Diễm, họ đều là những nghệ sĩ mà cô ngưỡng mộ. “Đây là một dự án đẹp và tôi nghĩ bất kỳ diễn viên nào cũng sẽ cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng những tên tuổi như vậy”, Thúy Diễm hào hứng.

Cuộc sống hôn nhân của Thúy Diễm khiến nhiều người ngưỡng mộ Ảnh: NVCC

Nữ diễn viên cũng hài hước chia sẻ rằng ở ngoài đời, Lương Thế Thành là người sống tình cảm, luôn ưu tiên gia đình nên cô chưa bao giờ cảm thấy áp lực khi xem những cảnh tình cảm của chồng trên màn ảnh. "Khán giả cứ xem phim rồi ghét nhân vật thôi, còn ngoài đời anh Thành vẫn là người chồng rất trách nhiệm và luôn dành sự quan tâm cho vợ con", cô cười nói.

Cuộc sống của Thúy Diễm sau khi mang thai lần 2

Theo Thúy Diễm, cuộc sống hiện tại xoay quanh việc nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, thư giãn tinh thần và dành thời gian cho con trai. Mỗi ngày, cô tập trung chăm sóc sức khỏe, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình để em bé có điều kiện phát triển tốt nhất. "Hiện tại tôi muốn dành nhiều thời gian cho em bé và gia đình hơn. Anh Thành đang có nhiều kế hoạch nghệ thuật nên tôi muốn trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm phát triển sự nghiệp", cô bật mí.

Nữ diễn viên cũng hài hước tiết lộ bản thân đã tăng khoảng 10 kg trong thai kỳ và được chồng đặc biệt quan tâm chuyện ăn uống. "Anh Thành lúc nào cũng nhắc tôi phải ăn nhiều hơn. Hiện giờ nhiệm vụ của tôi chỉ là nghỉ ngơi, giữ sức khỏe thật tốt để em bé phát triển khỏe mạnh”, Thúy Diễm kể. Cô cho biết Lương Thế Thành luôn theo sát tình trạng sức khỏe của vợ và cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian cho gia đình nhiều nhất có thể.