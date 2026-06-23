Hồng Ánh nhắc về biến cố sức khỏe, hôn nhân viên mãn dù không có con chung

Gần đây, nghệ sĩ Hồng Ánh gây chú ý khi góp mặt trong phim Mesdames Thanh Sắc, đóng cùng Thanh Hằng, Lương Thế Thành. Khác với những nhân vật có số phận đáng thương từng thể hiện thành công trước đó, ở tác phẩm điện ảnh này, nữ nghệ sĩ vào vai người phụ nữ quyền lực, không từ thủ đoạn để có được những thứ mình muốn. Song chính điều này lại khiến cô rơi vào cảnh sống ân hận trong những năm tháng về già.

Hồng Ánh không ngại thử thách bản thân ở những vai cá tính hay phản diện Ảnh: T.A

Hồng Ánh chia sẻ khi đọc kịch bản Mesdames Thanh Sắc, cô hỏi ý kiến chồng và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn. Bởi đây là vai diễn mà trước đó nữ nghệ sĩ ít khi thể hiện trên màn ảnh rộng.

Sao nữ 7X nói nếu không thử thách bản thân, cô sẽ không biết mình có phù hợp với những dạng nhân vật này hay không. “Kể cả khi không thành công, tôi cũng biết được mình cần hoàn thiện ở đâu, còn hơn là vì sợ mà tôi không làm. Như vậy tôi sẽ không biết mình có phù hợp hay không”, cô nêu quan điểm làm nghề.

Ở tuổi U.50, Hồng Ánh cân nhắc lựa chọn những dự án phim ảnh phù hợp để tham gia. Song điều này không làm cô gặp áp lực về mặt kinh tế bởi bản thân “biết đủ” và cân bằng giữa nhu cầu tài chính - tinh thần.

“Tôi biết mình bước vào một dự án với lý do gì. Có những dự án tôi nhận vì muốn ủng hộ các bạn trẻ, hay chỉ để khám phá bản thân ở những nhân vật mình chưa bao giờ thể hiện. Quan trọng mình hiểu bản thân nhận lời vì điều gì chứ không vì phán xét bên ngoài. Tôi có một tham vọng là có thể tham gia diễn xuất đến năm 90 tuổi”, diễn viên 7X cho hay.

Hồng Ánh tham vọng được diễn xuất đến năm 90 tuổi Ảnh: T.A

Cách đây không lâu, Hồng Ánh từng chia sẻ về việc bị khối u ở tuyến giáp. Do phát hiện sớm, nữ diễn viên kịp thời điều trị nên không ảnh hưởng nhiều đến quá trình quay phim Mesdames Thanh Sắc. Trước đó, Hồng Ánh kể cô bị sụt cân, mất ngủ, hụt hơi, mất giọng và tình hình không được cải thiện. Khi ấy, nữ nghệ sĩ bắt đầu tìm hiểu về những biểu hiện này, rồi đi tầm soát và phát hiện bệnh.

“Lúc mới nhận thông tin, tôi nghĩ dù có gan thép cỡ nào nhưng nói bình thường thì không thật đâu. Nhất là với người hay lo như tôi, không lẽ vì sức khỏe mà tôi phải về hưu sớm. Sau đó tôi chọn cách đối diện với nó”, cô nói.

Trong quãng thời gian này, chồng là người bên cạnh hỗ trợ, động viên Hồng Ánh. Đến nay, cứ 3 tháng 1 lần, cô làm các xét nghiệm để kiểm tra sức khỏe. Nói thêm về sự thay đổi sau biến cố, diễn viên 7X kể trước đây vì tất bật với công việc nên đôi lúc cô cho qua những cảnh báo từ cơ thể. Song ở hiện tại, nữ nghệ sĩ chọn lắng nghe, chú ý đến những tín hiệu từ phía bản thân.

“Tôi vẫn yêu nghề, vẫn tâm huyết với nghề nhưng tôi chú trọng sức khỏe nữa. Vì có yêu nghề nhiều cỡ nào mà lực bất tòng tâm thì sẽ không thể làm được. Như vậy mình càng có lỗi với nhà sản xuất”, cô bộc bạch.

Cuộc sống viên mãn của diễn viên Hồng Ánh

Tạo hình của nghệ sĩ Hồng Ánh trong Mesdames Thanh Sắc Ảnh: NSX

Chia sẻ về cuộc sống sau ánh đèn sân khấu, Hồng Ánh nói nếu một ngày không đi diễn, phần lớn thời gian cô dành cho gia đình. Cụ thể, nữ diễn viên cùng chồng đi dạo công viên, ăn sáng cùng nhau và tập luyện thể dục… “Chúng tôi có thể trò chuyện và nói rất nhiều điều trong cuộc sống. Sau đó, tôi làm những công việc trong gia đình, hoặc xem phim, gặp gỡ bạn bè”, cô bật mí.

Hồng Ánh luôn giữ mối quan hệ văn minh, thân thiết với con riêng của chồng. Theo nữ nghệ sĩ, ở thời điểm hiện tại, bản thân đã “lên chức” mẹ chồng nên chủ yếu nói chuyện với con dâu nhiều hơn. Cô bật mí: “Những sự kiện, những quyết định quan trọng trong công việc hay cuộc sống của con thì tôi và chồng đều là người biết, được hỏi ý kiến đầu tiên”.

Cũng theo sao nữ 7X, nhiều người cũng thắc mắc về việc cô và ông xã có kế hoạch có con chung sau 17 năm gắn bó hay không. Tuy nhiên, Hồng Ánh nói hiện tại cô đã U.50 nên không bận tâm nhiều, thay vào đó nữ diễn viên dành thời gian vun vén cho tổ ấm hiện tại. Cô quan niệm: “Đôi khi hạnh phúc nó còn đến từ nhiều điều khác nữa. Ở tuổi này, hành trình mình gắn bó với nhau mới quan trọng. Hạnh phúc của chúng tôi bây giờ là công việc, là con cái trưởng thành”.

Với Hồng Ánh, chồng còn là một người bạn, người tri kỷ trong cuộc sống. Cả hai thoải mái chia sẻ với nhau nhiều điều mà không ngại phán xét. Còn những lúc mâu thuẫn, họ chọn im lặng vì cho rằng hành động thời điểm đó sẽ đi quá giới hạn. “Chồng tôi là người biết cách kiểm soát cảm xúc, cơn giận rất tốt”, cô bật mí.