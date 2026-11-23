Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, sau 3 ngày khởi chiếu chính thức, phim điện ảnh Trại giam hạnh phúc của đạo diễn Trung Lùn chính thức cán mốc 100 tỉ đồng. Đây là cột mốc ngoài mong đợi nhưng đầy tự hào của toàn bộ ê kíp.

Phía đoàn phim chia sẻ: “Con số trăm tỉ ấy không chỉ là thành tích phòng vé, mà còn nói lên tình yêu thương, sự đón nhận và những tình cảm quý giá mà khán giả dành cho. Những tràng cười, những giọt nước mắt và cả những lời chia sẻ chân thành của mọi người chính là món quà tuyệt vời dành cho đoàn phim. Xin cảm ơn quý khán giả vì đã giúp hành trình của Trại giam hạnh phúc trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn”.

Cột mốc mới trong sự nghiệp của Lương Thế Thành

Với Lương Thế Thành, vai diễn Long Đầu Bò trong Trại giam hạnh phúc được xem là một trong những vai diễn ác nhất sự nghiệp Ảnh: ĐPCC

Với Tuấn Trần, thành tích này giúp anh tiếp tục “bỏ túi” thêm một dự án trăm tỉ sau Mai, Báu vật trời cho, Mang mẹ đi bỏ… Trong khi đó, với Lương Thế Thành, đây là một trong những dự án điện ảnh đầu tiên của anh chạm mốc doanh thu này.

Chia sẻ trên trang cá nhân, sao nam 8X bày tỏ: “Cảm xúc thật là vỡ òa. Lần đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh tôi mới cảm nhận được phim mình tham gia được 100 tỉ đồng. Cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương bộ phim cũng như tất cả anh em”.

Trước đó, Lương Thế Thành từng thừa nhận đây là vai diễn gai góc, ác nhất trong sự nghiệp điện ảnh của anh. Nam diễn viên bật mí tạo hình lẫn tính cách của Long Đầu Bò từng khiến người bạn đời (diễn viên Thúy Diễm) cảm thấy sợ.

Tuy nhiên, khi theo dõi những phản ứng của người xem, nam diễn viên 8X chia sẻ: “Thấy khán giả chửi, sợ và ghét nhân vật Long Đầu Bò mà tôi thấy vui quá. Tôi vui vì vai diễn của mình chạm đến được người xem. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ phim cũng như các nhân vật trong dự án”.

Lương Thế Thành chụp ảnh cùng đạo diễn Trung Lùn và dàn diễn viên Trại giam hạnh phúc Ảnh: ĐPCC

Từ khi ra rạp, Trại giam hạnh phúc dù còn những hạn chế về mặt kịch bản song vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả với những cột mốc ấn tượng. Phim do Trung Lùn làm đạo diễn liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé, đồng thời có tốc độ bán vé đáng chú ý.

Trước đó, fanpage của tác phẩm này thông báo dự án trở thành phim có doanh thu ngày khởi chiếu cao nhất năm 2026, không tính dịp lễ tết. Việc ê kíp tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, giao lưu tại các cụm rạp được xem là một trong những yếu tố thu hút khán giả.

Riêng ngày 22.11, Trại giam hạnh phúc thu hơn 29,5 tỉ đồng, tương đương với hơn 323.000 vé bán ra trên tổng số 5.214 suất chiếu. Con số này giúp dự án có sự góp mặt của Tuấn Trần, Lương Thế Thành bỏ xa các đối thủ còn lại trên đường đua.

Theo ghi nhận từ Box Office Vietnam, xếp vị trí thứ 2 là Ngày con còn mẹ với 1,9 tỉ đồng. 3 thứ hạng còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Ma mút con vượt kỷ băng hà (1,2 tỉ đồng), Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân (1,1 tỉ đồng) và Kiến lé phiêu lưu ké (749 triệu đồng).