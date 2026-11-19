Theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam, hôm 19.11, phim điện ảnh Trại giam hạnh phúc thu hơn 5,5 tỉ đồng (tính đến 17 giờ), tương đương với hơn 71.000 vé bán ra trên tổng số 3.835 suất chiếu, dẫn đầu doanh thu phòng vé. Thành tích này giúp nâng tổng doanh thu của tác phẩm lên mốc 16,7 tỉ đồng. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho dự án có sự tham gia của Lương Thế Thành, Tuấn Trần trước khi bước vào ngày khởi chiếu chính thức 20.11.

Tạo hình của Tuấn Trần trong phim Trại giam hạnh phúc Ảnh: ĐPCC

Trại giam hạnh phúc theo chân thầy giáo Phúc (Tuấn Trần), người phải vào tù với bản án sát hại người trong trạng thái tâm lý kích động. Anh được phân vào buồng giam số 9, nơi có những tù nhân máu mặt nhất nhì trại như Chính (Tiến Luật), Thuận (La Thành), Điền (Hoàng Phi), Minh Hữu (Gi A Nguyễn), Bách Khoa (Khuyến Dương). Đời sống ngục tù của Phúc vốn đầy khó khăn càng trở nên nguy hiểm hơn khi anh bị Long Đầu Bò (Lương Thế Thành đóng) để mắt tới.

Theo đạo diễn Trung Lùn, đây là tác phẩm có đề tài lạ, nhưng chạm đến thắc mắc của khán giả. Tuy nhiên, thay vì nhấn mạnh vào cuộc sống trong ngục tù, nam đạo diễn và ê kíp chọn tập trung khai thác yếu tố con người khi đặt trong môi trường đó. “Họ nảy sinh những cảm xúc gì, họ có những hành động như thế nào? Đó là câu chuyện mà tôi nghĩ sẽ chạm đến khán giả”, anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, khi nói về đứa con tinh thần của mình, Trung Lùn chia sẻ thêm: “Khi đưa bộ phim đến với khán giả, mỗi người hẳn sẽ có một góc nhìn riêng. Tôi đã cố gắng kể những gì tích cực nhất cho khán giả. Nếu kể một cách tế nhị hơn, tôi e rằng khán giả sẽ không chấp nhận, cho rằng phim không đời, đạo diễn không quan sát và tìm hiểu thực tế”.

Màn 'lột xác' của Lương Thế Thành

Lương Thế Thành cùng dàn diễn viên tại sự kiện ra mắt phim Ảnh: ĐPCC

Trại giam hạnh phúc mang đến cho Lương Thế Thành một vai diễn phản diện khiến nhiều người bất ngờ. Theo nam diễn viên, trước đó, chưa có đạo diễn nào dám giao cho anh một nhân vật đầy gai góc như Long Đầu Bò. Đây là một nhân vật không chỉ khác lạ về vẻ ngoài mà còn đòi hỏi chiều sâu về tâm lý. Chồng Thúy Diễm chia sẻ: “Anh Trung là người đầu tiên khai sáng, cho tôi biết rằng mình có thể làm được. Sau vai diễn này, tôi tự tin với những vai diễn gai góc hơn trong tương lai”.

Lương Thế Thành cống hiến cho vai diễn đến mức ám ảnh: “Tôi bị dị ứng, chân tôi rất ngứa và giờ đã để lại sẹo do vẽ henna. Lúc tôi giữ tạo hình này để về nhà, ba mẹ và vợ con không còn ai đón nhận. Thậm chí, vợ không cho ngủ chung, bắt ra sofa, tại mình vừa đầu trọc vừa có hình vẽ nên vợ bị giật mình”.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, xếp sau Trại giam hạnh phúc, Ngày con còn mẹ có sự tham gia của Hồng Đào - Phương Anh đang đứng thứ 2 doanh thu trong ngày tại phòng vé, với 1,1 tỉ đồng. Hiện bộ phim do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn đã chạm mốc 50 tỉ đồng dù vướng những tranh luận về mặt kịch bản. 3 vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Godzilla Trừ Không, Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại và Chị chị em em 3 (phim có Lan Ngọc - Chi Pu hiện đã thu hơn 115 tỉ đồng).