Lương Thế Thành khó khăn với tạo hình nhân vật đặc biệt

Lương Thế Thành để lại ấn tượng mạnh mẽ khi đảm nhận vai phản diện Long Đầu Bò. Nhân vật này có tính cách ngông cuồng, không biết ăn năn hối cải và luôn trở thành mối đe dọa đối với các phạm nhân khác trong trại giam. Thử sức ở một dạng vai hoàn toàn mới từ tính cách đến ngoại hình, nam diễn viên tốn không ít công sức lẫn thời gian, phải ngồi hàng giờ cho khâu hóa trang mỗi ngày trước khi bước vào cảnh quay.

Lương Thế Thành thừa nhận tạo hình xăm trổ của mình trong Trại giam hạnh phúc khiến gia đình anh hoảng sợ ẢNH: FBNV

Đặc biệt, diện mạo đầu trọc cùng hình xăm phủ kín người khi hóa thân thành Long Đầu Bò khiến gia đình Lương Thế Thành bất ngờ. Trong đó, con trai của anh hoảng sợ không dám đến gần. Riêng vợ anh là Thúy Diễm từng giật mình và kiên quyết không cho anh ngủ chung.

Bên cạnh yếu tố ngoại hình, nhân vật Long Đầu Bò của Lương Thế Thành còn có nhiều phân cảnh bạo lực và nhạy cảm. Quá trình thực hiện những cảnh quay này đòi hỏi sự tập luyện kỹ lưỡng cũng như sự phối hợp ăn ý giữa nam diễn viên và các bạn diễn trên phim trường.

Trại giam hạnh phúc khai thác câu chuyện sau song sắt của những người từng lầm lỡ, xoay quanh nhân vật chính là Phúc (Tuấn Trần). Vốn là thầy giáo hiền lành, mẫu mực, Phúc bất ngờ vướng vòng lao lý và phải ngồi tù vì tội giết người ngoài ý muốn trong lúc ra tay bảo vệ cô em gái. Bên cạnh việc phản ánh cuộc sống khắc nghiệt trong trại giam, bộ phim còn mang đến câu chuyện về khát vọng hoàn lương của các phạm nhân.