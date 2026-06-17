Lương Thế Thành hồi hộp khi diễn 'cảnh nóng' với Thanh Hằng

Chiều 16.6, buổi công chiếu phim Mesdames Thanh Sắc diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của ê-kíp sản xuất cùng dàn diễn viên gồm Thanh Hằng, Lương Thế Thành, Hồng Ánh, Khane Nguyễn... Tại sự kiện, các nghệ sĩ có dịp chia sẻ về câu chuyện hậu trường cũng như hành trình hóa thân vào nhân vật.

Lương Thế Thành, Hồng Ánh, Thanh Hằng, Khane Nguyễn cùng dàn diễn viên trong phim Mesdames Thanh Sắc Ảnh: ĐPCC

Dù sở hữu 20 năm kinh nghiệm diễn xuất, Lương Thế Thành thừa nhận vai Bá Dũng mang đến cho anh không ít áp lực. Nam diễn viên cho biết khó khăn không chỉ đến từ những phân cảnh tâm lý mà còn xuất phát từ việc hợp tác cùng Thanh Hằng. Vì chưa có cơ hội làm việc chung trước đó, anh mất khá nhiều thời gian kết nối với bạn diễn vì anh muốn khán giả tin rằng cả hai thực sự là một cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm trên màn ảnh. Ngược lại, ông xã Thúy Diễm lại cảm thấy thoải mái hơn khi diễn cùng Hồng Ánh bởi cả hai từng đóng cặp trong phim Mùi ngò gai và trên sân khấu kịch. Ngoài ra, Lương Thế Thành vui mừng vì thoát được "cái bóng" của Hoàng Dũng trong phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc.

Hiểu được những băn khoăn của bạn diễn, Thanh Hằng chủ động trò chuyện và tương tác để giúp Lương Thế Thành nhanh chóng nhập vai. Cả hai cùng nỗ lực nuôi cảm xúc, phối hợp ăn ý trong những cảnh tình tứ nhằm mang đến những thước phim chân thật và giàu cảm xúc cho người xem.

Chia sẻ về quá trình làm việc cùng bạn diễn, Thanh Hằng hài hước kể: "Ngày nào tôi cũng lẽo đẽo theo anh Thành và nói: "Tôi thấy ông chưa thương tôi lắm", có khi lặp lại đến 50 lần. Sau khoảng một tuần, anh ấy hỏi ngược lại: ‘Bà thấy tôi thương bà chưa?’. Khi tôi cảm nhận được sự kết nối rồi thì cả hai mới tự tin thực hiện cảnh quay nóng". Mesdames Thanh Sắc do đạo diễn Thắng Vũ thực hiện, dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 19.6.

Lương Thế Thành: Diễn với Thanh Hằng áp lực hơn Hồng Ánh



