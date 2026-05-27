Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hồng Ánh: Thúy Diễm lo lắng khi Lương Thế Thành đóng cặp với Thanh Hằng
Video Giải trí

Hồng Ánh: Thúy Diễm lo lắng khi Lương Thế Thành đóng cặp với Thanh Hằng

Minh Hy - Trúc Đặng
27/05/2026 08:02 GMT+7

Gần 20 năm sau 'Mùi ngò gai', Hồng Ánh bày tỏ niềm hạnh phúc khi có cơ hội tái duyên với Lương Thế Thành trong 'Mesdames Thanh Sắc'. Dẫu vậy trong buổi giao lưu với truyền thông, nữ diễn viên thế hệ 7X hài hước cho biết người mà Thúy Diễm cần phải 'dè chừng' lúc này chính là Thanh Hằng chứ không phải cô.

Hồng Ánh vào vai phản diện

Chiều 26.5 tại TP.HCM, showcase ra mắt phim Mesdames Thanh Sắc được tổ chức hoành tráng tại Nhà hát Hòa Bình quy tụ dàn diễn viên chính Thanh Hằng, Lương Thế Thành, Hồng Ánh, Khane Nguyễn cùng ê-kíp sản xuất. Không chỉ hé lộ những thước phim đầu tiên đậm màu sắc Sài thành thập niên 60, buổi họp báo còn gây chú ý bởi loạt chia sẻ thẳng thắn về áp lực nhập vai, cảnh quay nặng tâm lý và tham vọng phục dựng một không gian điện ảnh hoài cổ giàu cảm xúc.

Hồng Ánh: Thúy Diễm lo lắng khi Lương Thế Thành đóng cặp với Thanh Hằng - Ảnh 1.

Dàn diễn viên chính của Mesdames Thanh Sắc: Thanh Hằng, Lương Thế Thành, Hồng Ánh, Khane Nguyễn

ẢNH: MK NGUYỄN

Mesdames Thanh Sắc xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô vô cùng giàu có và sở hữu nhiều kim cương. Từng một thời gắn bó, hai người phụ nữ xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng vì một người đàn ông (Lương Thế Thành) dẫn đến những sự kiện gây rúng động.

Tại buổi giới thiệu phim, Hồng Ánh thừa nhận đây là lần hiếm hoi cô được thể hiện vai phản diện trên màn ảnh rộng. Hồng Ánh cho biết bà Sắc luôn lớn tiếng, quyền lực và thường xuyên đối đầu trực diện với Cầm Thanh. Điều thú vị là ngoài đời tính cách nữ diễn viên lại hoàn toàn trái ngược. "Tôi rất sợ xung đột. Hễ ở đâu có cãi vã là tôi tìm cách biến mất đầu tiên", Hồng Ánh hài hước nói. Nữ diễn viên tiết lộ trong quá trình quay phim, cô luôn lo mình sẽ vô tình làm đau Thanh Hằng ở các cảnh giằng co. 

Bên cạnh đó, Hồng Ánh cũng hào hứng vì được "nên duyên" với Lương Thế Thành sau gần 20 năm đóng chung phim Mùi ngò gai. Dẫu vậy, Hồng Ánh vẫn hài hước cho rằng người mà Thúy Diễm cần phải dè chừng, lo lắng là Thanh Hằng chứ không phải cô. Trong khi đó, nam diễn viên sinh năm 1982 khẳng định bà xã cảm thấy rất vui vì anh được kết hợp với hai nữ diễn viên xinh đẹp. "Đứa con tinh thần" của đạo diễn Thắng Vũ sẽ chính thức công chiếu vào ngày 19.6 ở các rạp trên toàn quốc.

Tin liên quan

Bị 'ném đá' vì vai diễn, Lương Thế Thành phản ứng ra sao?

Bị 'ném đá' vì vai diễn, Lương Thế Thành phản ứng ra sao?

Lương Thế Thành chia sẻ anh hạnh phúc khi vai Hoàng Dũng trong Bóng ma hạnh phúc tạo nhiều tranh luận trên mạng xã hội, bởi điều đó đồng nghĩa nhân vật để lại dấu ấn cho khán giả. Nam diễn viên cũng mang đến tiếng cười khi kể lại chuyện phải đăng đàn mong khán giả 'nương tay' đúng lúc anh và bà xã kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Khám phá thêm chủ đề

Hồng Ánh Lương Thế Thành Thanh Hằng Mesdames Thanh Sắc phim điện ảnh Thúy Diễm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận