Hồng Ánh: Thúy Diễm lo lắng khi Lương Thế Thành đóng cặp với Thanh Hằng

Hồng Ánh vào vai phản diện

Chiều 26.5 tại TP.HCM, showcase ra mắt phim Mesdames Thanh Sắc được tổ chức hoành tráng tại Nhà hát Hòa Bình quy tụ dàn diễn viên chính Thanh Hằng, Lương Thế Thành, Hồng Ánh, Khane Nguyễn cùng ê-kíp sản xuất. Không chỉ hé lộ những thước phim đầu tiên đậm màu sắc Sài thành thập niên 60, buổi họp báo còn gây chú ý bởi loạt chia sẻ thẳng thắn về áp lực nhập vai, cảnh quay nặng tâm lý và tham vọng phục dựng một không gian điện ảnh hoài cổ giàu cảm xúc.

Mesdames Thanh Sắc xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô vô cùng giàu có và sở hữu nhiều kim cương. Từng một thời gắn bó, hai người phụ nữ xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng vì một người đàn ông (Lương Thế Thành) dẫn đến những sự kiện gây rúng động.

Tại buổi giới thiệu phim, Hồng Ánh thừa nhận đây là lần hiếm hoi cô được thể hiện vai phản diện trên màn ảnh rộng. Hồng Ánh cho biết bà Sắc luôn lớn tiếng, quyền lực và thường xuyên đối đầu trực diện với Cầm Thanh. Điều thú vị là ngoài đời tính cách nữ diễn viên lại hoàn toàn trái ngược. "Tôi rất sợ xung đột. Hễ ở đâu có cãi vã là tôi tìm cách biến mất đầu tiên", Hồng Ánh hài hước nói. Nữ diễn viên tiết lộ trong quá trình quay phim, cô luôn lo mình sẽ vô tình làm đau Thanh Hằng ở các cảnh giằng co.

Bên cạnh đó, Hồng Ánh cũng hào hứng vì được "nên duyên" với Lương Thế Thành sau gần 20 năm đóng chung phim Mùi ngò gai. Dẫu vậy, Hồng Ánh vẫn hài hước cho rằng người mà Thúy Diễm cần phải dè chừng, lo lắng là Thanh Hằng chứ không phải cô. Trong khi đó, nam diễn viên sinh năm 1982 khẳng định bà xã cảm thấy rất vui vì anh được kết hợp với hai nữ diễn viên xinh đẹp. "Đứa con tinh thần" của đạo diễn Thắng Vũ sẽ chính thức công chiếu vào ngày 19.6 ở các rạp trên toàn quốc.