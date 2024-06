Lương Thu Trang nói gì về cái kết của An Nhiên trong ‘Trạm cứu hộ trái tim’?

Trong các diễn biến ở những tập gần đây của phim Trạm cứu hộ trái tim có thể thấy nhân vật An Nhiên (Lương Thu Trang) đang bắt đầu rơi vào khủng hoảng tâm lý vì kết quả cuối cùng trong hành trình trả thù không như ý muốn. Bí mật về bố đẻ của bé Gôn bại lộ khiến An Nhiên lo sợ vì Nghĩa sắp ra tù. Những kế hoạch, chiêu trò của An Nhiên để phá đám cuộc sống của Ngân Hà cũng không thể thực hiện được mà còn bị Ngân Hà đáp trả quyết liệt. Và sắp tới đây, niềm hy vọng cuối cùng của An Nhiên chính là Nghĩa lại trở mặt với cô. Nghĩa đang âm thầm chuẩn bị mọi thứ để lật mặt An Nhiên.

Lương Thu Trang trong một cảnh quay cuối của phim Chụp màn hình

Như vậy với bản chất hiếu thắng cùng những thù hận chồng chất của An Nhiên thì khi tới bước đường cùng cô ta sẽ bất chấp tất cả. Trong những hình ảnh, clip hậu trường được hé lộ, có cảnh An Nhiên đã đến chỗ bé Kitty đang chơi thả diều để bắt cóc bé nhưng bất ngờ khi có một chiếc xe tải lao tới, bé Kitty chạy qua đường nên An Nhiên đã lao ra xô con gái của Ngân Hà vào lề rồi bị xe đâm nằm bất động.

Theo tiết lộ của đoàn phim Trạm cứu hộ trái tim, để hoàn thành cảnh quay này, ê-kíp đã chuẩn bị và quay hơn 7 tiếng đồng hồ mới xong vì đây là cảnh khá phức tạp, diễn viên phải thể hiện tâm lý nặng. Bé Bảo Anh (vai Kitty) mới hơn 3 tuổi phải đóng cảnh bị xe đâm, hất văng ra đường.

An Nhiên lao vào cứu con gái của Ngân Hà khỏi bị xe tải đâm Chụp màn hình

"Trang có quay phân đoạn tai nạn An Nhiên bị ô tô đâm trúng. Riêng về cảnh này thì vừa khai thác nặng về chiều sâu tâm lý lại hành động nữa. Cảnh này yêu cầu về hình thể, mình phải chấp nhận hy sinh vì ngã xuống sàn, mặt đất thì cơ thể cũng ít nhiều bị chấn thương. Diễn viên đã rất khó khăn để hoàn thành phân đoạn này và đoàn phim cũng mất nhiều thời gian để hoàn thành", Lương Thu Trang chia sẻ.

Trong những cảnh quay cuối cùng của phim còn có sự tham gia của diễn viên Quang Sự, Hồng Diễm, Trương Thanh Long… "Đây là phân đoạn mấu chốt tháo gỡ những nút thắt, hóa giải ân oán, hận thù của các nhân vật trong phim. Cuộc đời An Nhiên sẽ rẽ theo một hướng đi khác. Trong khoảnh khắc này, sự lương thiện của An Nhiên sẽ được bộc lộ, mọi người sẽ có sự cảm thông nhất định dành cho An Nhiên", nam chính tiết lộ.

An Nhiên bị xe đâm vì cứu Kitty Chụp màn hình

Diễn viên Hồng Diễm chia sẻ: "Đây là đoạn hóa giải mối quan hệ giữa Ngân Hà và An Nhiên. Một trường đoạn hành động nhưng cũng rất đau lòng và đã hóa giải tất cả mối quan hệ trong bộ phim này".

Nói thêm về những cảnh quay cuối dành cho nhân vật của mình và cái kết của An Nhiên, Lương Thu Trang cho biết: "Đây là cảnh quay rất khó của phim Trạm cứu hộ trái tim, cảnh quay này khai thác khá nặng về tâm lý của An Nhiên. Khán giả xem có thể thấy tất cả những tâm cơ mà An Nhiên đã thể hiện trong suốt đầu phim đến giờ thì mọi người đang kết luận An Nhiên phải trả giá. Nhưng khi khán giả xem phân đoạn này xong thì sẽ thấy được sự lương thiện ở sâu bên trong An Nhiên. Với tất cả những gì mà An Nhiên làm thì chắc chắn đó cũng chỉ là do hoàn cảnh đẩy An Nhiên thành con người như vậy".