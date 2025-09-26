Lương Thùy Linh dự sự kiện thời trang cùng David Beckham

Nối tiếp Tuần lễ thời trang London (Anh), Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện với thần thái đầy thu hút tại Tuần lễ thời trang Milan (Ý) cùng dàn sao quốc tế đình đám.
Sau nhiệm kỳ Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh hoạt động với nhiều vai trò như MC, diễn giả, doanh nhân... Mới đây, cô là gương mặt duy nhất của Việt Nam góp mặt tại Tuần lễ thời trang Milan và gây ấn tượng với tạo hình cá tính.
Nàng hậu sinh năm 2000 xuất hiện tại show diễn với bộ váy xẻ sâu quyến rũ kết hợp cùng chiếc áo khoác biker biến tấu tạo nên một tổng thể tương phản thú vị giữa sự nữ tính mềm mại và nét cá tính, mạnh mẽ. Phụ kiện đi kèm như đôi cao gót mũi nhọn, túi xách với chất liệu da lộn hay trang sức tối giản đã góp phần hoàn thiện vẻ ngoài thời thượng của cô nàng.
Đặc biệt, sự kiện lần này còn trở nên đáng chú ý hơn khi Lương Thùy Linh có dịp chung khung hình với Khaby Lame - hiện tượng mạng toàn cầu, Mew Suppasit - diễn viên nổi tiếng Thái Lan, cùng Trương Tân Thành - gương mặt được yêu thích của điện ảnh Trung Quốc. Những khoảnh khắc hội ngộ trong cùng một sự kiện đã góp phần làm nổi bật tinh thần kết nối văn hóa - nghệ thuật, đồng thời đưa hình ảnh của Việt Nam đến gần hơn với khán giả khu vực và quốc tế.
