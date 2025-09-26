Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Lương Thùy Linh dự sự kiện thời trang cùng David Beckham

Cao Hân
Cao Hân
26/09/2025 22:29 GMT+7

Nối tiếp Tuần lễ thời trang London (Anh), Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện với thần thái đầy thu hút tại Tuần lễ thời trang Milan (Ý) cùng dàn sao quốc tế đình đám.

Sau nhiệm kỳ Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh hoạt động với nhiều vai trò như MC, diễn giả, doanh nhân... Mới đây, cô là gương mặt duy nhất của Việt Nam góp mặt tại Tuần lễ thời trang Milan và gây ấn tượng với tạo hình cá tính.

Nàng hậu sinh năm 2000 xuất hiện tại show diễn với bộ váy xẻ sâu quyến rũ kết hợp cùng chiếc áo khoác biker biến tấu tạo nên một tổng thể tương phản thú vị giữa sự nữ tính mềm mại và nét cá tính, mạnh mẽ. Phụ kiện đi kèm như đôi cao gót mũi nhọn, túi xách với chất liệu da lộn hay trang sức tối giản đã góp phần hoàn thiện vẻ ngoài thời thượng của cô nàng.

Đặc biệt, sự kiện lần này còn trở nên đáng chú ý hơn khi Lương Thùy Linh có dịp chung khung hình với Khaby Lame - hiện tượng mạng toàn cầu, Mew Suppasit - diễn viên nổi tiếng Thái Lan, cùng Trương Tân Thành - gương mặt được yêu thích của điện ảnh Trung Quốc. Những khoảnh khắc hội ngộ trong cùng một sự kiện đã góp phần làm nổi bật tinh thần kết nối văn hóa - nghệ thuật, đồng thời đưa hình ảnh của Việt Nam đến gần hơn với khán giả khu vực và quốc tế.

Lương Thùy Linh và dàn sao quốc tế

- Ảnh 1.

Xuất hiện tại show diễn, Lương Thùy Linh lựa chọn phong cách thanh lịch, tinh giản nhưng toát lên sự sang trọng, gợi cảm

Ảnh: NVCC

- Ảnh 2.

Nàng hậu Việt Nam nổi bật với hình ảnh tự tin, hiện đại, nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông quốc tế

Ảnh: NVCC

- Ảnh 3.

Tâm điểm của show diễn không thể không kể đến cựu danh thủ David Beckham, biểu tượng phong cách không tuổi. Beckham toát lên khí chất của một quý ông thành đạt, là minh chứng sống cho sự kết hợp giữa thể thao và thời trang cao cấp

Ảnh: BOSS

- Ảnh 4.

Nam diễn viên Trương Tân Thành mang đến làn gió mới cho Tuần lễ thời trang Milan với diện mạo cá tính. Anh chứng minh sự phá cách đầy cuốn hút khi kết hợp áo khoác da biker cùng cà vạt sọc, định nghĩa lại phong cách công sở hiện đại

Ảnh: BOSS

- Ảnh 5.

Siêu sao TikTok toàn cầu - Khaby Lame với hình ảnh hài hước đặc trưng không ngần ngại cùng nàng hậu gửi một lời chào bằng tiếng Việt đến khán giả Việt Nam

Ảnh: BOSS

- Ảnh 6.

Lương Thuỳ Linh và Mew Suppasit

Ảnh: BOSS

- Ảnh 7.

Sau nhiều năm đăng quang, Lương Thùy Linh ngày càng chứng minh sự trưởng thành và đa dạng trong nhiều vai trò: từ người đẹp sở hữu nền tảng học vấn vững chắc, MC song ngữ, diễn giả trẻ, cho đến khách mời tại các sự kiện quốc tế

Ảnh: NVCC

Tin liên quan

'Nấm lùn' Miss Grand Vietnam 2025 tiết lộ lý do thi hoa hậu

'Nấm lùn' Miss Grand Vietnam 2025 tiết lộ lý do thi hoa hậu

Trước khi đến với đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hòa bình Việt Nam và vào top 10, Phan Như Thùy là một giọng ca quen thuộc trên TikTok với bản hit 'Nổi gió lên' nhận được hơn 3 tỉ lượt xem. Tuy nhiên tên tuổi của cô trước đó khá mờ nhạt, thậm chí nhiều tháng trời chưa có show diễn.

Khám phá thêm chủ đề

Lương Thuỳ Linh David Beckham Tuần lễ Thời trang London Miss World Vietnam 2019
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận