Lương Thùy Linh dự sự kiện thời trang cùng David Beckham

Sau nhiệm kỳ Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh hoạt động với nhiều vai trò như MC, diễn giả, doanh nhân... Mới đây, cô là gương mặt duy nhất của Việt Nam góp mặt tại Tuần lễ thời trang Milan và gây ấn tượng với tạo hình cá tính.

Nàng hậu sinh năm 2000 xuất hiện tại show diễn với bộ váy xẻ sâu quyến rũ kết hợp cùng chiếc áo khoác biker biến tấu tạo nên một tổng thể tương phản thú vị giữa sự nữ tính mềm mại và nét cá tính, mạnh mẽ. Phụ kiện đi kèm như đôi cao gót mũi nhọn, túi xách với chất liệu da lộn hay trang sức tối giản đã góp phần hoàn thiện vẻ ngoài thời thượng của cô nàng.

Đặc biệt, sự kiện lần này còn trở nên đáng chú ý hơn khi Lương Thùy Linh có dịp chung khung hình với Khaby Lame - hiện tượng mạng toàn cầu, Mew Suppasit - diễn viên nổi tiếng Thái Lan, cùng Trương Tân Thành - gương mặt được yêu thích của điện ảnh Trung Quốc. Những khoảnh khắc hội ngộ trong cùng một sự kiện đã góp phần làm nổi bật tinh thần kết nối văn hóa - nghệ thuật, đồng thời đưa hình ảnh của Việt Nam đến gần hơn với khán giả khu vực và quốc tế.

Lương Thùy Linh và dàn sao quốc tế

Xuất hiện tại show diễn, Lương Thùy Linh lựa chọn phong cách thanh lịch, tinh giản nhưng toát lên sự sang trọng, gợi cảm Ảnh: NVCC

Nàng hậu Việt Nam nổi bật với hình ảnh tự tin, hiện đại, nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông quốc tế Ảnh: NVCC

Tâm điểm của show diễn không thể không kể đến cựu danh thủ David Beckham, biểu tượng phong cách không tuổi. Beckham toát lên khí chất của một quý ông thành đạt, là minh chứng sống cho sự kết hợp giữa thể thao và thời trang cao cấp Ảnh: BOSS

Nam diễn viên Trương Tân Thành mang đến làn gió mới cho Tuần lễ thời trang Milan với diện mạo cá tính. Anh chứng minh sự phá cách đầy cuốn hút khi kết hợp áo khoác da biker cùng cà vạt sọc, định nghĩa lại phong cách công sở hiện đại

Ảnh: BOSS

Siêu sao TikTok toàn cầu - Khaby Lame với hình ảnh hài hước đặc trưng không ngần ngại cùng nàng hậu gửi một lời chào bằng tiếng Việt đến khán giả Việt Nam Ảnh: BOSS

Lương Thuỳ Linh và Mew Suppasit Ảnh: BOSS