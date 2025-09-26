'Nấm lùn' Miss Grand Vietnam 2025 tiết lộ lý do thi hoa hậu

Sở hữu giọng hát ngọt ngào và một bản hit "tỉ view" trên mạng xã hội, nhưng con đường âm nhạc của Phan Như Thùy trước đây lại khá lận đận. Cô gái nhỏ nhắn với chiều cao 1,63 m từng là á quân của hai cuộc thi âm nhạc là Tuyệt đỉnh song ca 2016 và Hãy nghe tôi hát 2021, nhưng dường như may mắn vẫn chưa mỉm cười trọn vẹn.

Tuy hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng cái tên Phan Như Thùy vẫn còn xa lạ với phần đông công chúng, show diễn không đều, có những giai đoạn khó khăn đến mức phải rút tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống ẢNH: FBNV

Nhận thấy cần một cú hích mạnh mẽ hơn cho sự nghiệp, Phan Như Thùy đã quyết định rẽ hướng, đăng ký tham gia Miss Grand Vietnam 2025 với một mục tiêu duy nhất: "Thi hoa hậu để giới thiệu cho mọi người, em là ca sĩ". Quyết định táo bạo này không chỉ giúp cô ghi danh vào top 10 chung cuộc mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự nghiệp và cuộc sống.

Mối duyên giữa Phan Như Thùy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Ca khúc Nổi gió lên (nhạc Hoa) sau khi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết lời Việt và qua sự thể hiện của Phan Như Thùy đã trở thành một hiện tượng trên nền tảng TikTok ẢNH: FBNV

Cơ duyên giữa Phan Như Thùy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bắt đầu một cách rất tình cờ. Ban đầu, cô chỉ rụt rè xin phép được hát lại (cover) một ca khúc của anh. Vượt ngoài mong đợi, cha đẻ của Nhật ký của mẹ không chỉ đồng ý mà còn tỏ ra vô cùng dễ mến. Sau khi nghe chất giọng của Như Thùy, anh nhận thấy có sự đồng điệu và quyết định giao cho cô ca khúc Đủ tổn thương sẽ mạnh mẽ. Đây chính là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của cả hai. Dù bài hát có MV chỉn chu, nhưng do tên tuổi của Phan Như Thùy lúc đó còn khá mới và công tác truyền thông chưa mạnh, ca khúc chỉ tiếp cận được một bộ phận nhỏ khán giả.

Tuy nhiên, sự khởi đầu khiêm tốn đó không làm nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nản lòng. Anh nhìn thấy tiềm năng ở cô ca sĩ trẻ và quyết định thực hiện một dự án táo bạo hơn: một album nhạc ngoại lời Việt. Đây là một thử nghiệm mới mẻ với chính nhạc sĩ, người vốn quen thuộc với việc tự sáng tác cả nhạc và lời. Ván cờ này đã mang lại thành công vang dội. Ca khúc Nổi gió lên (nhạc Hoa) sau khi được Nguyễn Văn Chung viết lời Việt và qua sự thể hiện của Phan Như Thùy đã trở thành một hiện tượng trên nền tảng TikTok. Giai điệu bắt tai, ca từ ý nghĩa cùng giọng hát trong trẻo của cô đã chinh phục hàng triệu người nghe, đưa ca khúc đạt đến con số khó tin với hơn 3 tỉ lượt xem. Tiếp nối thành công đó, các bài hát khác trong album như Vây giữ hay Tim ngủ đông cũng được đón nhận nồng nhiệt, khẳng định sự kết hợp ăn ý này.

Thành công của Nổi gió lên không chỉ đưa tên tuổi Phan Như Thùy đến gần hơn với công chúng mà còn giúp cô định hình lại phong cách âm nhạc của mình. Trước đó, cô từng nghĩ mình hợp với những bản ballad buồn, u uất, đúng với thị hiếu của một bộ phận khán giả. Ca khúc Hôm nay em mệt quá cũng do Nguyễn Văn Chung sáng tác là một ví dụ, một bản nhạc "suy" đòi hỏi kỹ thuật tốt và cũng từng rất hot. Nhưng chính năng lượng tích cực, yêu đời từ Nổi gió lên mới là thứ khiến khán giả thực sự yêu mến cô. "Sau khi em hát Nổi gió lên thì em thấy khán giả thích em ở năng lượng tích cực hơn. Cho nên sau này em sẽ định hướng hát nhiều bài yêu đời, vui vẻ hơn", Như Thùy chia sẻ. Mối duyên với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn đang tiếp tục với nhiều dự án ấp ủ. Cả hai đã lên kế hoạch cho những sản phẩm mới, chờ đợi thời điểm thích hợp để ra mắt công chúng.

Cuộc sống sau Miss Grand Vietnam: Được nhiều hơn mất

Cô thừa nhận sau cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 cô được nhiều hơn mất ẢNH: FBNV

Khi Miss Grand Vietnam 2025 thay đổi giới hạn độ tuổi, Phan Như Thùy biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Cô đăng ký dự thi không với tham vọng giành vương miện, mà với một tâm thế rất thực tế là tìm kiếm sự công nhận cho vai trò ca sĩ. Với chiều cao khiêm tốn 1,63 m, cô tự nhận mình là "nấm lùn" giữa một dàn thí sinh nổi bật. Thế nhưng, chính sự chân thật, nguồn năng lượng tích cực và tài năng sân khấu đã giúp cô chinh phục ban giám khảo và khán giả, ghi tên mình vào top 10 chung cuộc. Khoảnh khắc được gọi tên, cô đã bật khóc vì hạnh phúc, vì một kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng.

Nhìn lại hành trình đã qua, Phan Như Thùy khẳng định cô "được" rất nhiều và không "mất" bất cứ thứ gì. "Thật ra trước đó em có gì để mất đâu", cô thẳng thắn. Cái "được" lớn nhất chính là sự công nhận của khán giả. Mọi người biết đến cô nhiều hơn, yêu mến nguồn năng lượng và cách cô thể hiện trên sân khấu. Cuộc thi là một trường học lớn, giúp cô học được cách ứng xử khéo léo, "tém bớt cái nết" sỗ sàng ngày xưa để trở nên chuyên nghiệp, đĩnh đạc hơn trong hình ảnh một người nghệ sĩ. Hơn thế nữa, cô còn có được những tình bạn đẹp, gắn bó với các thí sinh khác sau cuộc thi.

Sau cuộc thi, cuộc sống của người đẹp sinh năm 1995 có nhiều thay đổi tích cực. Show diễn nhiều hơn, thu nhập ổn định hơn, giúp cô có thể tự chủ cuộc sống, mua những thứ mình thích và thỉnh thoảng gửi tiền phụ giúp gia đình. Ngoài ca hát, Như Thùy còn bén duyên với sân khấu kịch thiếu nhi. Dù cát sê mỗi suất diễn chỉ vài trăm ngàn, không đáng kể so với việc đi hát, nhưng cô vẫn duy trì lịch diễn hằng tuần vì "cảm giác mỗi lần diễn em được sống với sân khấu" và mong muốn đóng góp cho một lĩnh vực nghệ thuật còn ít người dấn thân.