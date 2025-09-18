Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 bùng nổ với loạt thử thách 'khó nhằn'
Video Giải trí

Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 bùng nổ với loạt thử thách 'khó nhằn'

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
18/09/2025 20:00 GMT+7

Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 liên tiếp thử thách nhau, từ màn thử thách của Đinh Y Quyên khiến Yến Nhi 'xịt keo' đến phần hát không cười của Phương Thanh và loạt trò nghịch của Thu Ngân và Thu Trà.

Không khí trường quay On Trending bùng nổ khi Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 liên tiếp “tung chiêu” thử thách nhau. Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi “xịt keo” đứng hình khi bị Á hậu Đinh Y Quyên thử thách phải diễn biểu cảm nũng nịu. Trong khi đó, Á hậu La Ngọc Phương Anh nhận thử thách hát mà không được cười, khiến cả trường quay phấn khích. 

Hai nàng Á hậu Thu Ngân và Thu Trà cũng không kém cạnh khi đưa ra những thử thách “chấn động”, khiến ai nấy cười nghiêng ngả.

- Ảnh 1.

Không khí vui vẻ tại chương trình của Top 5 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những khoảnh khắc nghịch ngợm nhưng đầy gắn kết ấy chứng minh tình chị em của Top 5 không chỉ đẹp trên sân khấu mà còn rộn rã tiếng cười phía sau hậu trường.

Để theo dõi trọn vẹn những khoảnh khắc đáng yêu của Top 5 Miss Grand Vietnam 2025, mời quý vị xem tập mới nhất của On Trending trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên, cùng YouTube và TikTok iHay TV.


Tin liên quan

ON TRENDING: Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 cùng dàn á hậu tiết lộ chuyện hậu trường

ON TRENDING: Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 cùng dàn á hậu tiết lộ chuyện hậu trường

Ngay sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025, Hoa hậu Yến Nhi và các Á hậu đã có mặt tại phim trường Báo Thanh Niên trong chương trình ON TRENDING.

Khám phá thêm chủ đề

Miss Grand Vietnam 2025 On trending miss grand Hoa hậu hoa hậu Yến Nhi top 5 miss grand vietnam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận