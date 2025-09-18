Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 bùng nổ với loạt thử thách 'khó nhằn'

Không khí trường quay On Trending bùng nổ khi Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 liên tiếp “tung chiêu” thử thách nhau. Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi “xịt keo” đứng hình khi bị Á hậu Đinh Y Quyên thử thách phải diễn biểu cảm nũng nịu. Trong khi đó, Á hậu La Ngọc Phương Anh nhận thử thách hát mà không được cười, khiến cả trường quay phấn khích.

Hai nàng Á hậu Thu Ngân và Thu Trà cũng không kém cạnh khi đưa ra những thử thách “chấn động”, khiến ai nấy cười nghiêng ngả.

Không khí vui vẻ tại chương trình của Top 5 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những khoảnh khắc nghịch ngợm nhưng đầy gắn kết ấy chứng minh tình chị em của Top 5 không chỉ đẹp trên sân khấu mà còn rộn rã tiếng cười phía sau hậu trường.

Để theo dõi trọn vẹn những khoảnh khắc đáng yêu của Top 5 Miss Grand Vietnam 2025, mời quý vị xem tập mới nhất của On Trending trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên, cùng YouTube và TikTok iHay TV.



