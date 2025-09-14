Thêm một bí mật về ca khúc 'Nhật ký của mẹ'

Sau nhiều năm, Nhật ký của mẹ vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, một khán giả bày tỏ những thắc mắc liên quan đến câu hát cuối: “Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ chợt thấy/ Con mẹ vẫn bé như thiên thần/ Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa/ Cảm ơn vì con đến bên mẹ”. Có ý kiến cho rằng ca từ này như một lời ẩn ý về việc người mẹ sắp mất, khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phải lên tiếng xác nhận.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là "cha đẻ" của ca khúc Nhật ký của mẹ Ảnh: FBNV

Câu chuyện phía sau 'Nhật ký của mẹ'

Nam nhạc sĩ kể khi viết bài hát đến đoạn cuối, anh lúng túng vì chưa biết sẽ kết thế nào sau khi đã miêu tả quá trình trưởng thành của người con qua góc nhìn của mẹ, từ khi còn trong bụng đến lúc sinh ra, tập nói tập đi… Trong quá trình sáng tạo, Nguyễn Văn Chung không khỏi trăn trở: “Vậy thì cái kết sẽ thế nào cho hợp lý”.

Nguyễn Văn chung kể thời điểm đó, anh nhớ lại câu chuyện mà mình từng đọc, kể về người con mải mê đi làm xa, chủ quan vì nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, còn nhiều dịp về thăm mẹ. Đến khi đấng sinh thành mất đi, anh mới trở về trong vội vã nhưng đã quá muộn màng, khiến bản thân không khỏi day dứt. “Nhưng là một bài hát - món quà tặng mẹ, mình không muốn để cái kết buồn đau như vậy”, anh chia sẻ.

Sau khi cân nhắc, Nguyễn Văn Chung quyết định sẽ thực hiện đoạn cuối theo hướng như sau: Vào những giây phút cuối cùng, những giây phút đôi mắt mơ màng, những hơi thở vội, người con đã lớn, đã trưởng thành vẫn luôn ở đó bên mẹ, chăm sóc mẹ, nhưng mẹ ảo giác rằng nó vẫn là đứa nhỏ bé bỏng của mình. Và mẹ vẫn thấy hạnh phúc như ngày xưa lần đầu nhìn thấy nó, rồi thì thầm câu “cám ơn vì con đến bên mẹ”.

Nguyễn Văn Chung cho rằng Nhật ký của mẹ được yêu mến vì chạm đến cảm xúc của những bà mẹ yêu thương con Ảnh: FBNV

Theo Nguyễn Văn Chung, bài hát Nhật ký của mẹ kết thúc là lúc mẹ nhắm mắt và chấm hết cho cuốn nhật ký cuộc đời. Sau đó, nếu ca khúc được nghe lại lần nữa thì sẽ là cuốn nhật ký của người con - người sẽ lại làm mẹ. Anh bộc bạch: “Mình nghĩ rằng đó sẽ là cái kết thật đẹp, một vòng lặp, một vòng tuần hoàn cuộc sống. Mình rất tâm đắc với ý tưởng đó, vẫn thường tự hào rằng sao lúc đó mình nghĩ ra được hay quá”.

Dịp này, Nguyễn Văn Chung gây xúc động khi kể lại câu chuyện của chính mình. Anh kể buổi sáng trước khi mẹ mất, bà vẫn cố gắng ôm, gãi lưng cho mình như khi còn bé và nói: "Má thương con Chung ơi". Nhớ lại, nam nhạc sĩ bộc bạch: “Lúc ấy mình khóc như một đứa con nít, như đứa trẻ trong câu hát đó, và mẹ cũng mỉm cười y như câu hát đó. Mẹ cũng nói y như câu hát đó. Hóa ra không phải là ảo giác của mẹ, mà là mình chưa bao giờ thật sự lớn cho đến khi mẹ mất đi”.

Từ những gì đã trải qua, Nguyễn Văn Chung cho rằng với bài hát này, anh chỉ là người thay mẹ viết lại. Nam nhạc sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi ca khúc được nhiều người mẹ yêu mến. “Và mình tin rằng, họ yêu mến bài hát này cũng bởi vì tình yêu của họ dành cho con họ cũng lớn như tình yêu của mẹ dành cho mình - một tình yêu vĩ đại, lớn đến mức lúc nào cũng mong "sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu" dù điều đó không bao giờ có thể xảy ra”, nhạc sĩ chia sẻ.