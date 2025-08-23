Vì sao ca khúc mới của Tùng Dương - Nguyễn Văn Chung ‘gây sốt’?

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, ca sĩ Tùng Dương - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bắt tay thực hiện dự án Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai. Tác phẩm góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước hiện đại, năng động, đang chuyển mình mạnh mẽ.

Tùng Dương lan tỏa thông điệp về niềm tự hào dân tộc trong ca khúc mới ẢNH: NVCC

Từ khi trình làng, sản phẩm âm nhạc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đạt được những thành tích ấn tượng. Cụ thể, ca khúc vượt mốc 1 triệu lượt xem trong ngày đầu ra mắt, góp mặt trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Tính đến hiện tại, dự án mới của Tùng Dương đã vượt mốc 2,3 triệu lượt xem, nhận những phản hồi tích cực từ khán giả.

Thông điệp ý nghĩa trong MV mới của Tùng Dương

Một trong những lý do khiến ca khúc của Tùng Dương thu hút sự chú ý là nhờ vào thông điệp ý nghĩa về niềm tự hào dân tộc, được ra mắt vào đúng thời điểm người dân hướng đến sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Nếu ở Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Tùng Dương từng nhận mình là “người đến sau”, thì với Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, anh trở thành lựa chọn đầu tiên của Nguyễn Văn Chung. Nam ca sĩ bộc bạch: “Tôi tự hào dùng âm nhạc ca ngợi Tổ quốc”.

Hình ảnh ấn tượng trong MV mới của ca sĩ Tùng Dương ẢNH: NVCC

Không chỉ đầu tư vào âm nhạc, Tùng Dương còn chú trọng ở hình ảnh cho Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai. Xuyên suốt MV là cuộc đối thoại bằng hình ảnh giữa quá khứ và tương lai, được khắc họa qua hai nhân vật: người lính già và cậu bé thiếu nhi.

Theo nam ca sĩ, khoảnh khắc em bé kiễng chân soi gương để được thắt chiếc khăn quàng đỏ thắm bởi bàn tay người cựu chiến binh là biểu tượng giàu tính ẩn dụ: truyền thống được trao lại cho thế hệ kế tiếp. Hình ảnh người lính sải bước như trong cuộc hành quân, song hành cùng các em nhỏ trong hẻm phố, hay lá cờ Tổ quốc được trao nhau dưới ánh mắt ấm áp… tất cả được Tùng Dương thực hiện với mục đích khơi gợi cảm xúc cho khán giả.

Ở sản phẩm Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Tùng Dương ghi hình ngay tại 2 di tích lịch sử là Quảng trường Ba Đình và Cột cờ Hà Nội. Để có được những thước phim ấy, ê kíp đã có mặt từ sáng, cùng chờ đợi trong không khí trang nghiêm của buổi lễ thượng cờ.

Tùng Dương bày tỏ niềm tự hào khi "dùng âm nhạc ca ngợi Tổ quốc" ẢNH: NVCC

Theo tiết lộ của nam ca sĩ, dù thời gian quay hình chỉ vỏn vẹn 48 tiếng song để có được những khung hình ưng ý, anh và ê kíp đã chuẩn bị trước đó cả tháng, từ việc chọn bối cảnh, lên ý tưởng. Tùng Dương hóm hỉnh chia sẻ anh chỉ mong MV cũng sẽ “nóng” lên trong trái tim khán giả, để lan tỏa thêm tinh thần yêu quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, những hình ảnh quen thuộc của Việt Nam cũng được giọng ca 8X khéo léo lồng ghép trong MV, điển hình như cầu Vàng Đà Nẵng, đỉnh Fansipan, cột cờ Lũng Cú, ruộng bậc thang Hà Giang, vịnh Hạ Long, hồ Gươm… Tùng Dương tiết lộ tất cả các địa danh xuất hiện trong MV đều là những nơi anh từng có dịp đặt chân qua. “Và nếu có cơ hội, tôi mong muốn được trực tiếp hát Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai ngay tại những bối cảnh ấy, như một cách nối dài mạch cảm xúc từ MV ra đời thực”, anh bộc bạch.

Về phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh chia sẻ: “Tôi không đặt nặng là Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai sẽ vượt sự thành công của những bài hát trước đó. Tất nhiên, tôi rất mong ca khúc sẽ được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, với vai trò là một nhạc sĩ, cũng là một nhà sản xuất, tôi tin rằng mình đã làm hết sức, trao cho bài hát những gì tốt nhất có thể. Tôi viết bài hát này để kết nối trái tim người Việt, viết nên câu chuyện tự hào của dân tộc bằng âm nhạc”.