Phiên bản 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' 13 thứ tiếng gây chú ý

Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây sốt trên mạng xã hội qua phần thể hiện của các ca sĩ như Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Tùng Dương,... đạt hàng tỉ lượt nghe trên các nền tảng. “Cơn sốt” của bài hát còn được thể hiện thông qua các bản cover, trong đó đáng chú ý là phiên bản 13 thứ tiếng của thầy cô và sinh viên Trường đại học Hà Nội.

Sinh viên Trường đại học Hà Nội gây ấn tượng bởi màn thể hiện ca khúc tỉ view bằng 13 thứ tiếng Ảnh: NVCC

Với sự đồng ý của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, các thầy cô và sinh viên của trường đã chính thức giới thiệu MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình vào dịp 19.8 - kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.0. Đây là một dự án nghệ thuật độc đáo khi được thể hiện bằng 13 ngôn ngữ đang được giảng dạy tại trường, gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, tiếng Nga...

Thông điệp trong Viết tiếp câu chuyện hòa bình bản 13 thứ tiếng

Ngoài ra, MV còn có các phiên bản từng ngôn ngữ nhằm giúp bạn bè quốc tế có thể hiểu sâu hơn về thông điệp: Việt Nam chúng tôi một lòng tôn trọng lịch sử, tôn vinh sự hi sinh của cha ông để viết nên trang sử vẻ vang. Nhưng hôm nay, người trẻ Việt đang mở rộng vòng tay, vươn mình đón nhận những giá trị mà bạn bè quốc tế trao gửi và trở thành những công dân toàn cầu thế hệ mới giàu tri thức, tự tin hội nhập và tỏa sáng.

MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng 13 thứ tiếng được ghi hình tại nhiều địa danh mang tính biểu tượng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, hồ Gươm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hồ Tây… Mỗi khung hình vừa tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, giàu chiều sâu văn hóa, lịch sử của Hà Nội, vừa gợi nhắc tinh thần độc lập, khát vọng hòa bình đã được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Phiên bản Viết tiếp câu chuyện hòa bình 13 thứ tiếng là cách để các bạn trẻ lan tỏa vẻ đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế Ảnh: Chụp màn hình

Thông điệp Viết tiếp câu chuyện hòa bình còn hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 . Với nhà trường, MV không chỉ là lời tri ân tới các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc và lan tỏa những giá trị nhân văn cao quý.

Đáng chú ý, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - người sáng tác Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã chia sẻ lại sản phẩm âm nhạc này trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, sinh viên của Trường đại học Hà Nội vì đã chung tay lan tỏa tinh thần yêu hòa bình đến bạn bè quốc tế. Được biết, nam nhạc sĩ đã sẵn sàng hỗ trợ để tác phẩm của mình được tái hiện một cách chỉn chu và cảm xúc nhất.