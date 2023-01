Lượng tiền gửi có kỳ hạn tại Techcombank tăng nhanh

Techcombank thu hút thêm 373.000 khách hàng mới trong quý và 1,2 triệu khách hàng mới trong năm 2022, nâng lượng khách hàng lên 10,8 triệu người. Khối lượng giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong quý 4/2022 đạt 238,7 triệu giao dịch (tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái), với giá trị giao dịch đạt 2,5 triệu tỉ đồng.

Techcombank huy động tiền gửi có kỳ hạn gia tăng T.H

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Techcombank đạt 699.000 tỉ đồng, tăng 22,9% so với 2021. Tổng dư nợ tín dụng đạt 14,5% với danh mục tín dụng tiếp tục được chuyển dịch từ cho vay doanh nghiệp lớn sang cho vay cá nhân, giảm thiểu rủi ro danh mục và tăng hiệu quả sử dụng. Còn tổng tiền gửi đạt 358.400 tỉ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn đạt 225.900 tỉ đồng, tăng 44,9% so với cùng kỳ và số dư CASA đạt 132.500 tỉ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 37% trong tổng huy động vốn.

Nguyên nhân của việc sụt giảm này đến từ bối cảnh môi trường lãi suất cao trên toàn cầu, thanh khoản hệ thống bớt dồi dào và tâm lý tiêu cực về thị trường bất động sản và trái phiếu, khách hàng có xu hướng giảm nắm giữ tiền mặt để đầu tư hay chi tiêu và tăng mở tài khoản tiết kiệm. Số dư tiền gửi có kỳ hạn, đặc biệt quý 4 tăng 32,3% so với quý trước.

Về các chỉ tiêu an toàn, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn ở mức 28,8%, thấp hơn nhiều so với giới hạn mới 34% theo quy định hiệu lực từ 1.10.2022. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II ở mức 15,2% vào cuối năm 2022, cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8% của trụ cột I, Basel II, tăng 18 điểm phần trăm so với đầu năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2022 ở mức 0,9%, tăng nhẹ so với năm 2021, nhưng vẫn nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt 125%. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Techcombank tăng trưởng 10%, đạt 25.600 tỉ đồng.