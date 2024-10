Lượng tiền gửi dân cư vào ngân hàng tăng

Tổng phương tiện thanh toán của hệ thống ngân hàng tính đến cuối tháng 7 ghi nhận mức tăng 2,52% so với cuối năm 2023, tương ứng tăng 403.000 tỉ đồng, lên 16,401 tỉ đồng. Trong đó, tốc độ tăng huy động từ khối dân cư nhanh hơn so với các tổ chức. Tính đến cuối tháng 7, tổng tiền gửi của dân cư tại các ngân hàng đạt 6,838 triệu tỉ đồng (tăng 4,68% so với cuối năm 2023), đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. So với tháng trước, lượng tiền gửi của dân cư tăng 21.000 tỉ đồng và tăng hơn 306.000 tỉ đồng so với cuối năm 2023.



Ngân hàng huy động vốn từ dân cư gia tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Từ đầu năm, lãi suất tiền gửi tiết kiệm dân cư ở mức thấp nên lượng tiền huy động của các ngân hàng tăng khá chậm, có tháng còn âm như tháng 1 (giảm 0,53% so với cuối năm 2023). Từ tháng 4, lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng rục rịch tăng và mức tăng mạnh kể từ tháng 6 đến tháng nay, điều này giúp hệ thống ngân hàng tăng trưởng huy động vốn nhanh hơn vào những tháng này.

Trong khi đó, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm mạnh so với tháng trước, âm 1,07%. Số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế tính đến cuối tháng 7 còn 6,768 triệu tỉ đồng, giảm 139.000 tỉ đồng so với tháng trước và giảm 73.000 tỉ đồng so với cuối năm 2023.

Trước đó, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế vào ngân hàng tháng 6 tăng 139.000 tỉ đồng (tương ứng mức tăng 0,96% so với tháng 5), lên đến 6,907 triệu tỉ đồng. Kể từ đầu năm đến nay, tháng 6 là tháng duy nhất có lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế tăng. Những tháng còn lại đều có mức giảm mạnh, có tháng âm hơn 4%. Việc sụt giảm tiền gửi của các tổ chức kinh tế cho thấy dòng vốn đang dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác thay vì gửi tiết kiệm ngân hàng.