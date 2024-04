Lương Triều Vỹ thắng lớn tại Kim Tượng 2024 dù vắng mặt

Danh sách tác phẩm, nghệ sĩ được vinh danh tại Lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 42:

- Phim hay nhất: A Guilty Conscience (đạo diễn Ngô Vĩ Luân, diễn viên chính: Huỳnh Tử Hoa, Vương Đan Ni, Tạ Quân Hào)

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Trịnh Bảo Thụy (phim Mệnh án)

- Kịch bản hay nhất: Du Nãi Hải, Lý Xuân Huy (phim Mệnh án)

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lương Triều Vỹ (phim Ngón tay vàng)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Dư Hương Ngưng (phim Bạch nhật chi hạ)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Khương Đại Vệ (phim Bạch nhật chi hạ)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lương Ung Đình (phim Bạch nhật chi hạ)

- Nghệ sĩ tân binh xuất sắc nhất: Tạ Vịnh Hân (phim Fly Me to the Moon)

- Quay phim xuất sắc nhất: Phan Diệu Minh (phim Ngón tay vàng)

- Dựng phim xuất sắc nhất: Lương Triển Luân, David M. Richardson (phim Mệnh án)

- Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Trác Diệc Khiêm (phim Nhật ký niên thiếu)

- Phim châu Á nói tiếng Hoa hay nhất: The Pig, the Snake and the Pigeon (Đài Loan)

- Giải thành tựu trọn đời: Hồng Kim Bảo

