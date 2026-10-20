‘Lưu dấu hồng trần’ cùng họa sĩ Đặng Mậu Tựu

Tôi quen biết họa sĩ Đặng Mậu Tựu đã lâu, gắn bó hoạt động cùng nhau từ thời anh làm Giám đốc Nhà thiếu nhi Huế, Trung tâm Văn hóa thông tin Huế, rồi chung mái ấm văn học nghệ thuật 26 Lê Lợi, Huế.

Đặng Mậu Tựu là người con của đất võ Bình Định, nhưng cả cuộc đời sáng tạo lại gắn bó máu thịt với Huế. Anh là một trong những gương mặt trụ cột của mỹ thuật cố đô, từng giữ trọng trách Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thừa Thiên - Huế trong nhiều năm. Bên cạnh sự năng động, mở rộng giao lưu mỹ thuật Huế với các vùng miền, nâng đỡ lớp trẻ, tổ chức nhiều trại sáng tác, triển lãm… của người làm quản lý, anh vẫn giữ được lửa đam mê, sáng tạo của người nghệ sĩ.

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu ẢNH: NVCC

Đặng Mậu Tựu là một họa sĩ lao động bền bỉ, chưa bao giờ rời giá vẽ. Anh đã tham gia hàng chục triển lãm chung trong và ngoài nước, từ Huế, Đà Nẵng, TP.HCM đến Hà Nội, hay triển lãm Những miền đất nhớ ở New Zealand. Những triển lãm cá nhân của anh - từ Dạo chơi vườn Huế, Quê Nẫu ở Bình Định, đến A! Ngày xưa tại không gian Tạp chí Sông Hương (9 Phạm Hồng Thái) đều để lại dấu ấn đậm nét. Đặng Mậu Tựu cũng chính là người góp phần trình bày mỹ thuật cho tạp chí Sông Hương nhiều năm qua các bìa sách, minh họa, tranh con giáp mỗi độ tết về...

Art-Café Sông Như ở 14/7 Nguyễn Công Trứ được anh mở ra cũng là một không gian nghệ thuật dung dị mà tài hoa của Huế.

Đặng Mậu Tựu sáng tác có phong cách riêng, vừa biểu hình, biểu cảm, vừa trừu tượng, chất liệu anh chọn khá phong phú, từ sơn mài truyền thống đến acrylic và chất liệu tổng hợp. Anh từng đoạt giải cao ngay từ những năm đầu cầm cọ, tranh của anh có mặt ở nhiều sưu tập trong và ngoài nước, trong các bảo tàng. Triển lãm mỹ thuật Lưu dấu hồng trần lần này gồm 53 tác phẩm chọn lọc được anh sáng tác trong những năm gần đây.

Tác phẩm Cưới em của họa sĩ Đặng Mậu Tựu ẢNH: NVCC

Đặng Mậu Tựu đã tự bộc bạch một cách rất hiền và rất triết: "Đời cho may rủi, lớn nhỏ chuyện thường, kệ vậy mà qua, mặc ai yêu ghét khen chê, cứ yêu mà sống và cứ làm theo những gì mình thấy có lý, hợp với lẽ đời, lòng dặn lòng cứ bình thản mà đi... Tôi đã vẽ, xấu đẹp hay là gì đi nữa cũng là chuyện thường nhưng hài lòng vì nó là của mình, nó là cái bằng chứng cho cái tôi có mặt trong cõi đời này tại đây và lúc này là thật và tôi gọi loạt tranh với cái tên Lưu dấu hồng trần".

Đọc lời tự sự ấy, tôi thấy đúng là Đặng Mậu Tựu! Một đời hí hoáy sắc màu, rong chơi, nghêu ngao ca hát giữa cõi hồng trần. Triển lãm đặt tên này, khai mạc đúng ngày sinh nhật của anh 20.10, là một dấu mốc đẹp, một lời tổng kết lặng lẽ mà sâu sắc về hành trình làm người, làm nghệ thuật của Đặng Mậu Tựu.