Lưu Diệc Phi khoe sắc vóc quyến rũ trong thiết kế của Lê Thanh Hòa

Sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi trong một chiến dịch quảng bá mang tầm quốc tế nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông. Không chỉ gây chú ý bởi sức hút ngôi sao hạng A, nữ diễn viên còn khiến giới mộ điệu bất ngờ khi lựa chọn các thiết kế đến từ nhà thiết kế Việt Nam.

Trong tạo hình đầu tiên, “thần tiên tỷ tỷ” gây ấn tượng với thiết kế đuôi cá ánh kim ôm sát vóc dáng. Phom corset được xử lý khéo léo giúp tôn lên vòng eo thanh mảnh cùng với các đường cut-out tinh tế ở phần eo và ngực tạo hiệu ứng thị giác. Tổng thể mang đến hình ảnh một Lưu Diệc Phi hoàn toàn khác biệt: không còn nét mong manh quen thuộc mà thay vào đó là vẻ sắc sảo, hiện đại và đầy quyền lực.

Lưu Diệc Phi khoe sắc vóc quyến rũ trong thiết kế đuôi cá ánh kim ôm sát, tôn đường cong cơ thể của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa Ảnh: NTK cung cấp

Lưu Diệc Phi góp phần đưa thiết kế Việt vươn tầm quốc tế

Không dừng lại ở yếu tố hình ảnh, việc một ngôi sao tầm cỡ như Lưu Diệc Phi lựa chọn thiết kế Việt trong chiến dịch toàn cầu được xem là tín hiệu tích cực cho thời trang trong nước. Không chỉ góp phần đưa hình ảnh nhà thiết kế Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế, sự kiện này còn cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của thời trang Việt trên bản đồ thế giới.

Tiếp nối dấu ấn từ tạo hình đầu tiên, nữ diễn viên tiếp tục gây ấn tượng với thiết kế couture thuộc bộ sưu tập Pre-Fall 2024. Trang phục nổi bật với chất liệu xuyên thấu và họa tiết đôi cánh được đính kết thủ công tỉ mỉ. Theo ê kíp thực hiện, quá trình hoàn thiện kéo dài nhiều giờ để đảm bảo từng chi tiết đạt độ tinh xảo cao nhất. Phần cổ yếm gợi cảm được tiết chế bằng áo choàng lông, tạo nên sự cân bằng giữa nét quyến rũ và khí chất thanh lịch.

Thiết kế xuyên thấu, đính kết thủ công tinh xảo, kết hợp áo choàng sang trọng của Lê Thanh Hòa Ảnh: NTK cung cấp

Không chỉ gây chú ý ở phương diện thời trang, Lưu Diệc Phi còn duy trì sức hút bền bỉ trong sự nghiệp diễn xuất. Ở tuổi ngoài 30, Lưu Diệc Phi vẫn là gương mặt nổi bật trong làng giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng từ sớm qua các vai diễn cổ trang trong các bộ phim như Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp và nhanh chóng được công chúng ưu ái gọi là “thần tiên tỷ tỷ” nhờ vẻ đẹp trong trẻo.

Đáng chú ý, Lưu Diệc Phi là một trong số ít diễn viên gốc Hoa đảm nhận vai chính trong dự án điện ảnh của Hollywood, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình vươn ra thị trường quốc tế.

Song song với hoạt động diễn xuất, Lưu Diệc Phi còn là gương mặt quen thuộc của nhiều chiến dịch quảng bá mang quy mô toàn cầu. Cô thường xuyên được các thương hiệu lớn lựa chọn nhờ hình ảnh sang trọng, độ nhận diện cao và sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại thị trường châu Á.

Lưu Diệc Phi duy trì sức hút bền bỉ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật Ảnh: NTK cung cấp

Lần xuất hiện này tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của Lưu Diệc Phi. Việc ưu ái các thiết kế Việt không chỉ tạo nên điểm nhấn thú vị cho chiến dịch mà còn mở ra thêm cơ hội để thời trang trong nước tiếp cận gần hơn với thị trường quốc tế.

Có thể thấy, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi vẫn duy trì được sức hút bền bỉ. Từ màn ảnh đến thời trang, mỗi lần xuất hiện của cô đều tạo nên làn sóng quan tâm lớn, góp phần tạo nên hình ảnh một ngôi sao vừa có nhan sắc, vừa có tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới quốc gia.