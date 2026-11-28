Truyền thông Trung Quốc đưa tin Lưu Diệc Phi được vinh danh là một trong 100 phụ nữ trẻ có ảnh hưởng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026. Đồng thời, nữ diễn viên cũng góp mặt trong danh sách các nhà lãnh đạo dưới 40 tuổi có thành tựu xuất sắc tại khu vực. Cả hai danh sách đều nằm trong chương trình Lãnh đạo trẻ châu Á - Thái Bình Dương thuộc Diễn đàn Doanh nhân trẻ châu Á - Thái Bình Dương (APEA), được công bố tại Hồng Kông (Trung Quốc). Trong đó, danh sách U.40 vinh danh những cá nhân dưới 40 tuổi có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, điện ảnh và nghệ thuật.

Sức hút bền bỉ sau hai thập niên hoạt động

Đáng chú ý, ngoài Lưu Diệc Phi, giới giải trí Trung Quốc tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng khi có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đình đám. Ở bảng xếp hạng nữ, Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Tôn Lệ, Chu Đông Vũ, Tân Chỉ Lôi và Địch Lệ Nhiệt Ba là những gương mặt tiêu biểu.

Sau hơn 20 năm làm nghề, Lưu Diệc Phi vẫn là một trong những mỹ nhân có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Hoa ngữ Ảnh: Chụp màn hình phim Mộng hoa lục

Dù Lưu Diệc Phi không chủ động quảng bá thành tích này, thông tin vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, các đồn đoán về mối quan hệ giữa nữ diễn viên và cha nuôi - doanh nhân Trần Kim Phi, một lần nữa bị khơi lại.

Theo 163, Trần Kim Phi là bạn thân lâu năm của gia đình Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên nhận ông làm cha nuôi từ năm 5 tuổi và chưa từng che giấu mối quan hệ này. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Thành Đô Thương Báo vào tháng 5.2008, Trần Kim Phi tiết lộ Lưu Diệc Phi bày tỏ mong muốn trở thành diễn viên điện ảnh khi mới 13 tuổi và đang sinh sống tại New York (Mỹ).

Ban đầu, cả mẹ nữ diễn viên và Trần Kim Phi đều không ủng hộ vì lo ngại sự phức tạp của ngành giải trí. Tuy nhiên, trước quyết tâm của cô, ông đã thay đổi quan điểm và hỗ trợ cô theo đuổi con đường nghệ thuật. Sau khi trở về Trung Quốc, Lưu Diệc Phi thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất lớp. Thông qua một quảng cáo bất động sản do Trần Kim Phi thực hiện, cô lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất phim Kim phấn thế gia (2003) và đảm nhận vai Bạch Tú Châu khi chưa đầy 15 tuổi.

Sự hỗ trợ của cha nuôi trong những năm đầu sự nghiệp cũng khiến Lưu Diệc Phi vướng không ít đồn đoán. Tháng 7.2005, khi nữ diễn viên mới 17 tuổi, công ty quản lý từng ra thông cáo bác bỏ những thông tin sai sự thật về cô trên mạng xã hội. Năm 2012, phía Lưu Diệc Phi tiếp tục lên tiếng trước những hình ảnh bị chỉnh sửa ác ý, đồng thời tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân liên quan.

Vắng bóng màn ảnh, vẫn tỏa sáng tại 'địa hạt' thời trang

Theo tờ Liên Hợp Tảo Báo (Singapore), kể từ khi hoàn tất quá trình ghi hình bộ phim Câu chuyện hoa hồng vào tháng 11.2023, Lưu Diệc Phi đã gần 3 năm chưa tham gia dự án phim mới. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô không chạy theo số lượng tác phẩm mà mong muốn tìm được những vai diễn thực sự mang đến cảm hứng và thử thách mới. Thời gian qua, Lưu Diệc Phi được cho là đã nhận lời mời tham gia một số dự án, trong đó có phần hai của Đi đến nơi có gió, song chưa có thông tin xác nhận chính thức.

Dù vắng bóng trên màn ảnh, Lưu Diệc Phi vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo. Theo South China Morning Post, tháng 2.2026, nữ diễn viên góp mặt cùng Zendaya và nhiều ngôi sao quốc tế trong chiến dịch kỷ niệm 130 năm họa tiết Monogram của Louis Vuitton. Tháng 5, cô tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập Cruise 2027 của thương hiệu tại New York (Mỹ). Đến tháng 9, người đẹp tiếp tục xuất hiện tại sự kiện giới thiệu bộ sưu tập trang sức cao cấp của Bulgari ở Thượng Hải (Trung Quốc) với vai trò đại sứ thương hiệu.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật và thời trang, nữ diễn viên còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Theo China Blue News, cô từng quyên góp 1,5 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ Hồng Kông.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi vẫn duy trì sức hút đáng kể trong làng giải trí Hoa ngữ. Thay vì thường xuyên lên tiếng trước những thị phi, nữ diễn viên lựa chọn tập trung vào công việc và khẳng định vị thế bằng các tác phẩm nghệ thuật.