Lưu Gia Linh tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau 18 năm với Lương Triều Vỹ

TVBS đưa tin ngày 22.10, trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Lý Tĩnh, Lưu Gia Linh chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với Lương Triều Vỹ. Theo nữ diễn viên, cả hai có tính cách khá khác biệt. Cô hướng ngoại, thích giao lưu, trong khi chồng sống nội tâm và không thoải mái ở những nơi đông người.

Lưu Gia Linh kể khi còn trẻ, cô từng muốn hai vợ chồng luôn ở bên nhau, thậm chí đề nghị Lương Triều Vỹ cùng tham gia những buổi gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, mỗi lần đi cùng vợ, nam diễn viên thường tỏ ra không vui và lúng túng.

“Anh ấy đến đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ, đứng ngồi cũng không yên”, Lưu Gia Linh kể lại. Khi thấy chồng khó xử trước những người đến chào hỏi, nữ diễn viên dần nhận ra mình không nên ép đối phương làm những điều anh không thích.

“Tôi không thích người khác thay đổi mình, vậy thì tôi cũng không thể thay đổi người khác”, Lưu Gia Linh chia sẻ về điều cô rút ra sau thời gian dài chung sống.

Sau 18 năm kết hôn, Lưu Gia Linh cho biết cô và Lương Triều Vỹ học cách tôn trọng sự khác biệt, dành cho nhau không gian riêng Ảnh: AP

Lương Triều Vỹ phản ứng khi vợ bí mật đi nhảy dù

Theo Lưu Gia Linh, quan niệm về tình yêu và hôn nhân của cô đã thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây cô muốn hai người luôn quấn quýt, hiện tại cô thoải mái hơn khi chồng đi công tác hoặc du lịch một mình.

Nữ diễn viên cho biết cô thích cảm giác được ở nhà một mình, tận hưởng khoảng thời gian riêng mà không cần phải liên tục có bạn đời bên cạnh. Với cô, điều đó không đồng nghĩa tình cảm phai nhạt mà là dấu hiệu cả hai đã tìm được nhịp sống phù hợp.

Cô chia sẻ tình yêu hiện tại dành cho Lương Triều Vỹ “càng ngày càng mãnh liệt hơn, giống tình cảm gia đình hơn là một tình yêu vững chắc”.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ quen nhau từ năm 1988, khi cùng hoạt động trong làng giải trí Hồng Kông. Sau khoảng hai thập niên gắn bó, cả hai tổ chức hôn lễ tại Bhutan vào năm 2008. Dù đều là những tên tuổi nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, cặp đôi khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Họ không sinh con và lựa chọn xây dựng cuộc sống hôn nhân theo cách riêng, tôn trọng cá tính cũng như những khoảng thời gian độc lập của nhau.

Trong cuộc trò chuyện, Lưu Gia Linh còn kể về lần cô bí mật thử sức với trò nhảy dù khi đi du lịch New Zealand. Trước khi thực hiện, nữ diễn viên lo lắng đến mức mất ngủ, liên tục nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra. Dù vậy, cuối cùng cô vẫn quyết định trải nghiệm.

Lưu Gia Linh mô tả khoảnh khắc nhảy khỏi máy bay là trải nghiệm đáng sợ, nhưng sau khi vượt qua nỗi sợ ban đầu, cô có thể ngắm nhìn núi non và biển từ trên cao. Với nữ diễn viên, đó là cảm giác cô vẫn nhớ rõ và vui vì đã vượt qua được giới hạn của bản thân.

Khi trở về, cô kể lại chuyện này với chồng và bị Lương Triều Vỹ trách mắng. Theo lời Lưu Gia Linh, nam diễn viên hỏi cô: “Em có bị điên không?”. Cô giải thích rằng hoạt động này an toàn và có người hướng dẫn đi cùng, nhưng chồng không muốn đặt tính mạng của mình vào tay người khác.

Lưu Gia Linh nói vui rằng Lương Triều Vỹ khá sợ những hoạt động mạo hiểm. Vì vậy, có những chuyến đi hoặc trải nghiệm cô lựa chọn thực hiện riêng, thay vì cố gắng để cả hai luôn đồng hành trong mọi hoạt động.

Qua những chia sẻ này, cuộc sống hôn nhân của Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ được công chúng nhận xét rằng không dựa vào việc lúc nào cũng ở cạnh nhau, mà đến từ sự tôn trọng khác biệt và chấp nhận cá tính của đối phương.