Lý do Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh chọn cuộc sống không con cái

Hôn nhân khác biệt của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh

Trước khi đến với Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh từng có những mối tình được công chúng chú ý. Nữ diễn viên chuyển từ Tô Châu tới Hồng Kông (Trung Quốc) cùng gia đình khi 15 tuổi. Sau khi bước chân vào giới giải trí, ngoại hình nổi bật và tính cách cởi mở giúp cô nhanh chóng tạo dựng tên tuổi. Lưu Gia Linh từng công khai nhắc đến chuyện tình cảm với Hứa Tấn Hanh, doanh nhân sau này kết hôn với Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân.

Sau 18 năm kết hôn, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh vẫn duy trì cuộc hôn nhân bền chặt dù lựa chọn không sinh con Ảnh: AFP

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ nảy sinh tình cảm trong thời gian cùng chuẩn bị cho một vở kịch sân khấu. Khi đó, nam diễn viên vừa chia tay Tăng Hoa Thiên, người vốn có quan hệ thân thiết với Lưu Gia Linh. Vì vậy, chuyện tình của họ từng tạo ra không ít bàn luận. Bất chấp những ý kiến từ bên ngoài, hai người duy trì mối quan hệ suốt khoảng 20 năm trước khi tổ chức đám cưới tại Bhutan vào năm 2008.

Sau 18 năm kết hôn, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh không có con. Cả hai từng có những chia sẻ riêng về quyết định này. Trong một chương trình truyền hình, Lưu Gia Linh cho biết cô không muốn sinh con bởi ý thức được trách nhiệm lớn đi kèm với việc trở thành cha mẹ. Công việc của cả hai đều bận rộn nên nữ diễn viên cho rằng lựa chọn không có con phù hợp hơn với cuộc sống và sự nghiệp của họ.

Với Lương Triều Vỹ, nhiều người cho rằng quyết định này còn liên quan đến trải nghiệm thời thơ ấu. Cha mẹ nam diễn viên chia tay khi anh khoảng 10 tuổi. Sau khi cha rời khỏi gia đình, Lương Triều Vỹ lớn lên bên mẹ và em gái. Những trải nghiệm này được cho là có ảnh hưởng đáng kể tới tính cách hướng nội của anh sau này. Theo một số nguồn tin trong ngành, Lương Triều Vỹ từng lo ngại mình không thể đảm đương tốt trách nhiệm của một người cha và tính cách của bản thân có thể ảnh hưởng đến con cái. Vì thế, nam diễn viên đã sớm có suy nghĩ không sinh con. Lưu Gia Linh được cho là tôn trọng quyết định của chồng. Sau này, cô nhận Khang Khang, con trai của nam diễn viên Hồ Quân, làm con đỡ đầu và từng tổ chức một buổi lễ trang trọng.

Dù gắn bó nhiều năm, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh vẫn có những khác biệt trong đời sống hôn nhân. Trong cuộc trò chuyện với Trịnh Du Linh ngày 24.6, nữ diễn viên tiết lộ dù chồng tài năng trên màn ảnh nhưng khá vụng về trong việc nhà. Từ thay bóng đèn, sửa cửa đến những vấn đề nhỏ trong gia đình, anh thường nhờ vợ giải quyết. Khi nhà cửa sửa chữa, Lương Triều Vỹ thậm chí từng chuyển tới khách sạn ở, để Lưu Gia Linh ở lại lo từ thiết kế, chọn vật liệu đến giám sát thi công.

Sự khác biệt còn thể hiện ở tính cách. Lương Triều Vỹ hướng nội, ngại giao tiếp và ít tham gia các cuộc tụ họp, trái ngược với người vợ cởi mở, quảng giao. Lưu Gia Linh thừa nhận những khác biệt này từng khiến cô không vui, thậm chí có lúc nghĩ đến chuyện chia tay.

"Tôi cũng muốn có người chăm sóc mình", Lưu Gia Linh từng chia sẻ khi nói về những khác biệt trong đời sống vợ chồng. Dù vậy, cô nhiều lần giải thích rằng Lương Triều Vỹ vốn có tính cách hướng nội chứ không cố tình tỏ ra xa cách. Sau nhiều năm chung sống, nữ diễn viên dần tìm được cách thích nghi với tính cách của chồng.