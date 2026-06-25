Trịnh Du Linh và Lưu Gia Linh kể hết những tin đồn bất hòa trong quá khứ

Những lời đồn từng lan truyền suốt nhiều năm về mâu thuẫn giữa Trịnh Du Linh và Lưu Gia Linh cuối cùng đã được chính người trong cuộc lên tiếng giải thích. Qua cuộc trò chuyện, hai nữ nghệ sĩ không chỉ làm rõ những hiểu lầm kéo dài nhiều năm mà còn nhìn lại quãng thời gian làm nghề đầy áp lực nhưng cũng nhiều kỷ niệm.

Sự thật phía sau tin đồn bất hòa giữa hai 'chị đại' TVB

Trong quá khứ, từng xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Trịnh Du Linh không hài lòng với việc Lưu Gia Linh thường xuyên đi muộn. Theo thời gian, những câu chuyện này bị thổi phồng thành mâu thuẫn nội bộ, thậm chí có thông tin cho rằng Trịnh Du Linh từng tát Lưu Gia Linh trên trường quay.

Trịnh Du Linh và Lưu Gia Linh lần đầu nhắc lại những tin đồn bất hòa và khẳng định cả hai không hề có mâu thuẫn như dư luận từng đồn đoán Ảnh: Chụp màn hình show The Do Show

Tuy nhiên, trong chương trình lần này, cả hai nghệ sĩ đã trực tiếp làm rõ những hiểu lầm kéo dài nhiều năm. Lưu Gia Linh chia sẻ rằng lần đầu gặp Trịnh Du Linh là trong thời gian quay Lưu manh đại hanh. Khi đó cô còn là một diễn viên trẻ mới bước ra từ lớp đào tạo, thường xuyên làm việc cùng các đồng nghiệp cùng thế hệ như Ngô Quân Như và Tăng Hoa Thiên. Còn Trịnh Du Linh đã là "nhất tỷ" tại TVB.

Trịnh Du Linh nhớ lại hình ảnh Lưu Gia Linh khi đó là một cô gái trẻ trung, hoạt bát. Trong khi đó, ở hiện tại, Lưu Gia Linh đã trở thành một nghệ sĩ có khí chất điềm tĩnh và bản lĩnh hơn nhiều. Nữ diễn viên thẳng thắn cho biết sau nhiều năm làm nghề, cô đã dần tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Theo Lưu Gia Linh, khi con người trở nên bình tĩnh hơn, họ cũng có thể nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn và chấp nhận nhiều điều xảy ra xung quanh. Cô cho biết trạng thái hiện tại hoàn toàn khác so với thời trẻ, khi mới từ Trung Quốc đại lục sang Hồng Kông phát triển sự nghiệp. Khi đó, vốn tiếng Quảng Đông còn hạn chế, kinh nghiệm diễn xuất chưa nhiều, trong khi lịch quay tại TVB lại rất dày đặc, tạo ra không ít áp lực.

Điểm nhấn của chương trình là khi cả hai trực tiếp đề cập đến những tin đồn bất hòa từng lan truyền. Trịnh Du Linh nhắc lại rằng từng có thông tin cô không hài lòng vì Lưu Gia Linh đi muộn, sau đó bị thổi phồng thành mâu thuẫn gay gắt, thậm chí là hành động bạo lực trên phim trường.

Chính Trịnh Du Linh cũng thừa nhận những tin đồn này là vô lý, trong khi Lưu Gia Linh ngay lập tức phủ nhận: "Chị ấy chưa từng mắng tôi". Lưu Gia Linh cho biết điều khiến cô nhớ nhất không phải là mâu thuẫn, mà là một lời nhắc nhở từ đàn chị. Khi đó, cô chưa quen thoại và chưa bắt nhịp tốt với vai diễn, từng bị Trịnh Du Linh hỏi thẳng rằng có hiểu rõ nội dung cảnh quay hay không. Khoảnh khắc đó khiến cô cảm thấy khá xấu hổ, nhưng đồng thời cũng nhận ra sự nghiêm túc và tính chuyên nghiệp trong công việc.

Theo Lưu Gia Linh, chính lời nhắc nhở trực tiếp ấy đã giúp cô thay đổi cách làm nghề và ghi nhớ đến tận hôm nay. Cô cũng đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Trịnh Du Linh, người vốn đã là một ngôi sao lớn nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc trên phim trường.

Trong chương trình, hai nữ nghệ sĩ cũng nhắc đến Tạ Ngọc Lan như một hình mẫu về sự chuyên nghiệp. Lưu Gia Linh cho biết đàn chị luôn đến sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ nguyên tắc đúng giờ trong cả công việc lẫn đời sống. Trịnh Du Linh đồng tình và cho rằng sự nghiêm túc, đúng giờ và tôn trọng công việc là đặc trưng của thế hệ nghệ sĩ TVB thời kỳ đó.

Trịnh Du Linh là một trong những gương mặt kỳ cựu của làng giải trí Hồng Kông, từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá và được biết đến như một MC, diễn viên có yêu cầu cao về tính kỷ luật. Về phía Lưu Gia Linh, từ một diễn viên trẻ của TVB, cô đã phát triển thành một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Hồng Kông với sự nghiệp bền vững và phong thái trưởng thành.

Cuối cùng, cả hai đều cho rằng những tin đồn về bất hòa thực chất không phản ánh đúng bản chất sự việc. Điều còn đọng lại sau nhiều năm chính là tinh thần làm việc nghiêm túc và những bài học nghề từ thời kỳ vàng son của TVB, nơi sự chuyên nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu.