Lưu Hiểu Khánh 'gây sốc' khi U.80 vẫn đóng cảnh hôn với bạn diễn kém 30 tuổi

Những phân cảnh trong phim ngắn có Lưu Hiểu Khánh đóng chính đang gây bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội xứ Trung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Ifeng, phim ngắn Cẩm tú an nhiên do Lưu Hiểu Khánh và Kim Gia đóng chính vừa ra mắt hôm 25.2 đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội xứ Trung. Trong phim, minh tinh họ Lưu vào vai Tô Uyển Thanh - một thiếu nữ lâm cảnh gia đình ly tán vì bị hàm oan. Nhờ sự mạnh mẽ, thông minh, tài trí, nhân vật vượt qua nghịch cảnh, cùng những phụ nữ khác hồi sinh nghệ thuật thêu truyền thống. Bên cạnh hành trình đó, nàng có mối tình với Tĩnh Vương (Kim Gia đóng).

Lưu Hiểu Khánh xuất hiện với tạo hình trẻ trung, biểu cảm hồn nhiên với đôi mắt luôn mở to tròn và giọng nói thánh thót nhờ sự hỗ trợ đáng kể bởi công nghệ chỉnh sửa trong quá trình hậu kỳ. Bên cạnh tạo hình "cưa sừng làm ghé", cảnh hôn giữa bà và bạn diễn kém 30 tuổi khiến nhiều khán giả choáng váng, thu hút cơn bão bình luận trên mạng xã hội.

Hình ảnh của Lưu Hiểu Khánh trong Cẩm tú an nhiên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đa số ý kiến bày tỏ sự ái ngại, hoang mang trước nỗ lực trẻ hóa của minh tinh 76 tuổi, số khác buông lời châm biếm, chỉ trích nữ diễn viên, cho rằng bà quá cố chấp với việc đóng thiếu nữ, vào những vai không hợp với lứa tuổi, thách thức sự kiên nhẫn của khán giả. Ngoài ra, không ít dân mạng nhận xét rằng những công cụ làm mịn da, chỉnh sửa gương mặt vẫn không đủ để xóa đi những nét lão hóa của nữ chính hay rút ngắn khoảng cách 30 tuổi giữa hai diễn viên.

Nhiều người xem ngán ngẩm: "Bà Lưu ơi, xin hãy dừng lại đi"; "Đã ngoài 70 tuổi thì xin đừng cố vào vai thiếu nữ nữa"; "Lưu Hiểu Khánh hợp đóng bà của nam chính hơn"; "Xem đến đâu nổi da gà đến đó"; "Diễn viên không ngại, người xem ngại"; "Nam chính được trả bao nhiêu để nhận vai diễn này vậy?"; "Đúng là có tiền được phép làm phiền thiên hạ"… Cũng không ít ý kiến cho rằng đây là chiêu trò của đoàn phim, cố tình tạo vấn đề gây sốc để tác phẩm nhận được nhiều lượt xem, thảo luận hơn - điều mà nhiều phim ngắn khác cũng theo đuổi bất chấp phản ứng từ công chúng.

Những phân cảnh tình cảm giữa hai nhân vật chính khiến khán giả "choáng" ẢNH: BAIDU

Đây không phải lần đầu Lưu Hiểu Khánh hứng "gạch đá" vì bất chấp đóng vai thiếu nữ. Những năm qua, bà liên tục xuất hiện với kiểu vai diễn này và thoải mái đóng cùng nhiều bạn diễn kém hàng mấy chục tuổi. Trước làn sóng chỉ trích, nữ diễn viên kỳ cựu vẫn giữ thái độ thản nhiên, bà từng chia sẻ việc mình đóng những nhân vật hai, ba mươi tuổi hoàn toàn không thành vấn đề. Theo nghệ sĩ U.80, việc xây dựng nhân vật không phụ thuộc vào tuổi tác, mà quan trọng là diễn có chân thật hay không.

"Mỗi vai diễn đều phản ánh bản thân, nhân vật và phản ánh thời đại. Nhân vật nào tôi chưa thử qua tôi đều muốn thử sức. Vì vậy, giờ đây không có nhiều vai diễn khiến tôi cảm thấy mình không thể diễn được, từ vai già, trẻ, vai chính diện, phản diện cho đến vai xinh đẹp, xấu xí", ngôi sao này tự tin.

Lưu Hiểu Khánh từng được săn đón với hình tượng Võ Tắc Thiên kinh điển trên màn ảnh nhưng giờ đây lại khiến khán giả ngán ngẩm với những vai diễn "cưa sừng làm nghé" ẢNH: WEIBO NV

Lưu Hiểu Khánh hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1970, ghi dấu ấn đậm nét qua các bộ phim: Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung A Phòng, Phượng hoàng lửa, Giang sơn mỹ nhân, Phù dung trấn, Nhất đại yêu hậu… Bà từng là một trong những diễn viên giàu nhất đất nước tỉ dân và giành được nhiều giải thưởng danh giá. Hồi 2002, Lưu Hiểu Khánh vướng tù tội vì trốn thuế. Sau bê bối lớn nhất trong sự nghiệp, nữ diễn viên nỗ lực vực dậy tên tuổi từ những vai diễn nhỏ nhất. Những năm gần đây, bà chủ yếu đóng các phim ngắn chiếu trên các nền tảng trực tuyến.