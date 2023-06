Lưu Thiên Hương gây bất ngờ khi so sánh học trò với ca sĩ Bằng Kiều

Lưu Thiên Hương dành lời khen ngợi đặc biệt cho học trò Ngô Đình Nam BTC

Chiều 6.6, Ngô Đình Nam đã chính thức ra mắt công chúng vai trò ca sĩ với nghệ danh NAM23. Chia sẻ về ý nghĩa tên gọi này, Ngô Đình Nam nói 23 là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời anh sau khi trải qua nhiều biến cố. Đồng thời, con số 23 mang nhịp điệu thú vị, khi thường được dùng để bắt nhịp trước khi hát.

Sau thời gian làm TikToker, NAM23 quyết định tạm dừng công việc này để nghiêm túc theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Tại buổi ra mắt, anh vừa đệm đàn piano vừa hát live U OH U OH - bài hát mở màn album NAM23 gồm 7 ca khúc kể về trải nghiệm tình yêu của anh. Không chỉ khoe giọng hát, anh còn thể hiện vũ đạo thuần thục khi biểu diễn ca khúc She's so 2.

NAM23 khoe vũ đạo và khả năng hát live trong ngày debut làm ca sĩ BTC

Chia sẻ về quá trình thực hiện album, NAM23 cho biết 6 bài hát đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, giai đoạn anh thực hiện ca khúc cuối cùng là Thạch Sanh thì biến cố ập đến. Giọng ca gốc Hà thành tiết lộ: "Tôi không may bị lừa gây thiệt hại về kinh tế và tinh thần. Điều này khiến quá trình hoàn thiện album bị trì hoãn. Tôi mất rất nhiều thời gian để cân bằng cảm xúc".

Đến chung vui cùng nam TikToker còn có nhiều người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng như: Nguyễn Trần Trung Quân, ca sĩ Nguyễn Bá Phú Quý, ca sĩ Mai Chí Công, TikToker CiiN... Đặc biệt, NAM23 xúc động khi được cô giáo kiêm nhạc sĩ Lưu Thiên Hương gửi lời động viên.

Tại sự kiện, Lưu Thiên Hương gây bất ngờ khi so sánh nghệ sĩ Bằng Kiều với học trò. Cô nói: "Nam là học trò khá tinh nghịch nhưng luôn chăm chỉ, nghiêm túc và đúng giờ. Sau 2 năm làm việc với tôi, kỹ thuật thanh nhạc của bạn đã tiến bộ vượt bậc, từ hát không rõ chữ đến giờ bạn đã hát rất rõ lời. Bây giờ, bạn đã hát live hay hơn trước... Nam từng tự ti vì nghĩ không lên được head voice (giọng óc) nhưng nốt nào anh Bằng Kiều lên được thì Nam cũng lên được hết, mà lên rất đẹp vì giọng bạn càng lên cao thì càng hay. Vì vậy, tôi luôn động viên và hỗ trợ em. Tôi rất tự tin vào chàng học trò của tôi".

NAM23 tiết lộ từng chật vật khi thực hiện album đầu tay do gặp biến cố về kinh tế BTC

Về phía Nguyễn Trần Trung Quân, anh cũng dành lời khen ngợi về giọng hát của NAM23. "Từng tiếp xúc và làm việc với Ngô Đình Nam, tôi thấy bạn là người chăm chỉ và nỗ lực. Chính sự kiên trì đó sẽ giúp Nam đi xa hơn nữa. Bạn có chất giọng nội lực, quãng giọng rất thuận lợi khi hát nốt cao. Tôi rất hạnh phúc khi thấy một cậu bé từng được mình chia sẻ, động viên giờ đây đã biến ước mơ thành hiện thực", anh chia sẻ.

Sau buổi ra mắt ca khúc đầu tiên, NAM23 sẽ lần lượt trình làng các sản phẩm âm nhạc còn lại trong album NAM23 từ ngày 9.6. Sau đó, giọng ca She's so 2 sẽ phát hành 7 MV cho 7 ca khúc trong album vào tháng 7 năm nay.