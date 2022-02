Lưu Tư Mộ thừa nhận đã 'phóng đại' kỹ năng võ thuật để được đóng phim ‘Shang-Chi’

Lưu Tư Mộ không hoàn toàn thành công với các kỹ năng chiến đấu của mình trước khi được chọn đóng trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (tựa Việt Shang-Chi và Huyền thoại Thập Luân).

Ngôi sao Lưu Tư Mộ (32 tuổi) đóng chính bom tấn của Marvel đã trò chuyện với nữ diễn viên Ariana DeBose phim West Side Story về việc anh "phóng đại" kỹ năng võ thuật để đảm nhận nhân vật chính Shang-Chi, theo Variety. “Khi nhận vai, họ hỏi tôi về nền tảng và kinh nghiệm võ thuật. Tất nhiên là tôi đã phóng đại lên vì tôi muốn đóng vai Shang-Chi”, Lưu thừa nhận.

Trong khi “hoàn thành một số công việc như một diễn viên đóng thế lặp đi lặp lại”, nam diễn viên cho biết: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ tôi chỉ là một vũ công hơn là một võ sĩ”. Nhưng anh đã bù đắp sự thiếu sót đó bằng cách: “Từ thời điểm được chọn, tôi bắt đầu làm việc với các huấn luyện viên võ thuật và học cách di chuyển. Trước đây tôi chưa từng có sự linh hoạt khủng khiếp như vậy. Bẹn và gân của tôi rất cứng. Phần lớn của quá trình luyện tập ban đầu chỉ là uốn cong cơ thể của tôi và cố gắng giãn chân ra”.

Lưu Tư Mộ cũng đề cập đến việc hợp tác với ngôi sao Lương Triều Vỹ và Dương Tử Quỳnh - hai người đóng vai cha và dì của Shang-Chi, trong bom tấn siêu anh hùng. Theo anh, Lương Triều Vỹ và Dương Tử Quỳnh là “những nghệ sĩ rất khác biệt nhưng cả hai đều sở hữu vẻ ấm áp và thân thiện”.





“Anh Lương nổi tiếng là người nhút nhát, ăn nói rất nhẹ nhàng. Bạn sẽ không bao giờ biết được tầm vóc cùng sự nổi tiếng của anh ấy nếu chỉ nhìn anh. Nhưng khi đứng trước máy quay, bạn sẽ thấy ngay sự mãnh liệt trong mắt anh khiến bạn phải tự nhủ: ‘Mình đang chứng kiến ​​một diễn viên chuyên nghiệp về diễn xuất’”, Lưu Tư Mộ chia sẻ. Điều khiến nam diễn viên thích thú khi biết Lương Triều Vỹ mê trượt tuyết, lướt ván, yêu các môn thể thao dưới nước.

Trong khi đó Dương Tử Quỳnh làm diễn viên họ Lưu “ngạc nhiên”: “Chị ấy thích những trò lừa bịp, đùa vui. Đó là cách tuyệt vời để chị thư giãn, ổn định tâm lý để luôn cảm thấy tự do thoải mái".

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings do Destin Daniel Creton đạo diễn, quy tụ dàn sao Lưu Tư Mộ, Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh, Trần Pháp Lai, Awkwafina, Ben Kingsley… Phim có kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu USD, ra rạp từ tháng 9.2021, hiện thu về hơn 432 triệu USD trên toàn cầu.