Lưu ý đặc biệt khi Việt Nam đón đợt không khí lạnh cuối tháng 4

Miền Bắc giảm 7 độ C do không khí lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (22.4) ở phía nam của Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta. Hiện tại khối không khí lạnh đã tiến sát với khu vực biên giới phía bắc.

Lưu ý đặc biệt cho người dân khi Việt Nam đón đợt không khí lạnh cuối tháng 4 ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, đêm nay không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ sau đó ảnh hưởng sang khu vực phía tây của Bắc bộ, khu vực Bắc Trung bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết điểm đáng lưu ý là thời điểm không khí lạnh ảnh hưởng sẽ kết hợp với một vùng hội tụ gió hoạt động trên độ cao từ 1.500 - 5.000 m.

Vì thế, từ chiều tối 22 - 23.4 ở miền Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm/24 giờ.

Từ ngày 23 - 24.4, ở khu vực Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm/24 giờ. Từ chiều tối ngày 23 - 25.4 ở khu vực Trung Trung bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi mưa to trên 70 mm/24 giờ (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Ông Hưởng nhận định, khi không khí lạnh tràn về, sự tranh chấp của khối không khí lạnh và khối khí nóng, ẩm đang tồn tại ở miền Bắc và các tỉnh miền Trung sẽ tạo ra dòng đối lưu mạnh, nên nguy cơ xảy ra tố, lốc mưa đá và gió giật sẽ xuất hiện ngay từ chiều và tối ngày 22.4 và duy trì nguy cơ này đến tận ngày 24.4.

Trong đó, khu vực nguy cơ cao xảy ra tình trạng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh sẽ là khu vực trung du và vùng núi phía bắc, vùng núi phía tây của các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế.

Dưới tác động của không khí lạnh, trong ngày mai 23.4, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm đi từ 5 - 7 độ C xuống còn 26 - 28 độ C, trời chuyển mát; nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi giảm còn 19 - 21 độ C, khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ giảm còn 21 - 23 độ C; từ ngày 23.4 ở Bắc bộ và khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời chuyển mát.

Người dân hạn chế ra ngoài trời khi mưa giông

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc bộ gió cũng đổi hướng sang đông bắc; từ gần sáng và ngày mai mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, nguy cơ xảy ra mưa giông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên khu vực biển vịnh Bắc bộ, ảnh hưởng tới các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực này.

Ông Hưởng khuyến cáo khi có nguy cơ xảy ra giông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế ra ngoài khi trời chuyển giông.

Trường hợp đang ở ngoài trời, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà kiên cố, tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm. Khi có mưa đá, người dân nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích.

Đối với gió giật mạnh, người dân cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ. Ngoài ra, tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển.

Đối với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, ban chỉ đạo các tỉnh cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với gió mạnh trên biển (các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh) cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.