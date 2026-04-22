Thời sự

Không khí lạnh 'hạ nhiệt' nắng nóng miền Trung, gây mưa 2 ngày ở miền Bắc

Phan Hậu
22/04/2026 07:49 GMT+7

Dự báo thời tiết ngày 22.4, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc gây mưa giông rải rác. Miền Trung có nắng nóng hầm hập như chảo lửa, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 22.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh tràn xuống từ đêm nay sẽ gây mưa 2 ngày ở miền Bắc và sẽ góp phần "hạ nhiệt" nắng nóng miền Trung.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc sẽ dập tắt nắng nóng Bắc Trung bộ từ ngày mai 23.4

Trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Ở miền Bắc sẽ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 24 - 27 độ C.

Dự báo trong đêm nay 22.4, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.  Dự báo từ ngày mai 23.4, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa  trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc và Thanh Hóa phổ biến từ 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ đêm 22.4 đến ngày 23.4, trời có mưa rào và rải rác có giông; từ ngày 23.4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22 - 24 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết trên vùng biển vịnh Bắc bộ từ gần sáng mai 23.4 có gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay tiếp tục có nắng nóng, nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Dự báo từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%. 

Khu vực Tây Bắc bộ, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Ngày 23.4, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%. 

Dự báo từ ngày mai 23.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nắng nóng kết thúc tại Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ kết thúc nắng nóng diện rộng.

Dự báo thời tiết cao nguyên miền Trung, Nam bộ trong hôm nay có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại TP.HCM hôm nay thấp nhất từ 25 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Miền Bắc mưa 5 ngày do không khí lạnh, miền Trung nắng gay gắt cuối tháng 4

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 16.4 - 17.4 và 18 - 20.4, miền Bắc sẽ đón đợt mưa giông, có nơi mưa to trên 100 mm.

