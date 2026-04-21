Nắng nóng gay gắt mở rộng ở miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, hôm nay 21.4, miền Trung và Nam bộ tiếp tục có nắng nóng, trong đó nhiều nơi sẽ có nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết hôm nay 21.4, miền Trung có nắng nóng gay gắt trên diện rộng ẢNH: TN

Cụ thể, dự báo khu vực vùng núi từ Nghệ An đến TP.Huế hôm nay, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Thời tiết Nam bộ hôm nay có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 22.4, các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Khu vực TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Khu vực Tây Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ, Nam bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết từ ngày 23.4 trở đi, nắng nóng kết thúc ở Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị. Nắng nóng ở khu vực nam Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk kéo dài đến hết ngày 23.4.

Dự báo thời tiết từ ngày 23 - 24.4, nắng nóng diện rộng có khả năng xảy ra ở khu vực Nam bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân đề phòng có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Cục Kiểm lâm và Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo, trong điều kiện nắng nóng từ 35 - 38 độ C, các tỉnh miền Trung gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... có nguy cơ cháy rừng ở cấp 4 - 5; nguy cơ cháy lan cực nhanh trên các rừng keo, rừng thông. Còn các tỉnh Tây Bắc bộ, nguy cơ cháy rừng ở cấp 4, các địa phương cần đề phòng xảy ra cháy rừng do người dân đốt nương rẫy.