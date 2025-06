Lưu ý khi chọn mua và sử dụng dầu ăn

Bếp ăn tập thể, nhà hàng cần đảm bảo nguồn nguyên liệu

Trước thông tin phát hiện hàng chục ngàn tấn dầu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi "hô biến" thành dầu ăn chế biến thực phẩm cho con người, len lỏi vào các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, đơn vị sản xuất thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Theo Cục An toàn thực phẩm, với dầu ăn thực vật dùng trong chế biến thực phẩm, bổ sung vitamin A (retinol) phải đạt quy chuẩn do Bộ Y tế ban hành; vitamin A bổ sung vào dầu thực vật phải được tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 1702. Cục cho biết, với loại dầu nói trên, sản phẩm công bố có vitamin A nhưng kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng không có thành phần này.

Khi chọn lựa dầu ăn, cần biết rõ nguồn gốc xuất xứ và có hóa đơn mua bán ẢNH: LIÊN CHÂU

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, dầu ăn thực vật thuộc nhóm sản phẩm do Bộ Công thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bao gồm toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến, kinh doanh và lưu thông trên thị trường.

Liên quan sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn sẵn, khi sử dụng dầu ăn cần yêu cầu nhà cung cấp làm rõ hồ sơ công bố, hồ sơ nguyên liệu của sản phẩm, không chỉ dựa vào bao bì, nhãn mác. Không được sử dụng nguyên liệu không đúng mục đích công bố trong chế biến thực phẩm, kể cả khi có đủ hóa đơn, chứng từ.

Dầu ăn thực vật cần đạt các tiêu chuẩn yêu cầu an toàn với giới hạn về kim loại, giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm; phụ gia thực phẩm, hương liệu; an toàn vệ sinh đối với bao bì… và các quy định về ghi nhãn sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo, các thực phẩm vi phạm chất lượng được phân phối thông qua mạng xã hội, thị trường truyền thống, đưa vào các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, trường học... Các đơn vị, công ty cung cấp suất ăn tập thể phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ nhập nguyên liệu từ các nhà cung cấp uy tín, có giấy phép kinh doanh và chứng nhận an toàn thực phẩm, nguyên liệu không có dấu hiệu hư hỏng, nấm mốc.

Đồng thời, các đơn vị có bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn tập thể cần ký kết hợp đồng cung ứng nguyên liệu với các đơn vị cam kết đảm bảo chất lượng, có kiểm tra định kỳ, truy xuất được nguồn gốc.

Các nguyên tắc khi sử dụng dầu ăn

Theo Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế), quá trình sử dụng dầu ăn thực vật, nên để dầu ăn ở những nơi thoáng mát, khô ráo, không để ở nơi quá nóng, tránh ánh sáng, và cần đậy kín chai sau mỗi lần sử dụng.

Dầu, mỡ sử dụng cho chiên, rán còn thừa nên bỏ đi, vì sau khi qua nhiệt độ cao trong thời gian dài, các vitamin có trong dầu sẽ bị phá hủy, làm dầu ăn giảm chất dinh dưỡng.

Mặt khác, dưới tác động của nhiệt độ cao (trên 180 độ C), các chất trong dầu sẽ gây ra phản ứng phân giải hoặc tổng hợp và sản sinh các chất rất có hại cho cơ thể.

Khi chọn lựa dầu ăn, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ, và nên chọn dầu ăn của các nhà sản xuất uy tín.