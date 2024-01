Lưu ý từ chuyên gia: Chế độ dinh dưỡng trong việc ăn vặt của trẻ

Hội thảo có sự tham gia tư vấn của ThS-BS dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng, đã thu hút nhiều sự quan tâm của phụ huynh tại ngày hội.

Hãy cùng lắng nghe những tư vấn, lời khuyên hữu ích về chế độ dinh dưỡng trong vấn đề ăn uống của trẻ, những lưu ý khi chọn món ăn vặt sao cho an toàn, ngon từ bác sĩ Đặng Ngọc Hùng.

Quan điểm của nhiều phụ huynh, ăn vặt thường được xem là không tốt, và có khá nhiều bậc phụ huynh đã chọn giải pháp "cấm con ăn vặt". Ý kiến bác sĩ như thế nào về vấn đề này?

ThS-Bs Đặng Ngọc Hùng: Nếu bữa ăn vặt cung cấp đầy đủ và đa dạng các chất dinh dưỡng thì đó cũng là một bữa cần thiết trong ngày. Nếu chọn sai món thì đó là ăn vặt không tốt, nếu chọn đúng món thì đó là ăn vặt lành mạnh. Từ góc nhìn của phụ huynh, giá trị dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm là những tiêu chí hàng đầu khi chọn món ăn cho trẻ. Do có quá nhiều món ăn vặt mà phụ huynh không biết cách đọc thành phần nên nhiều ba mẹ thường chọn phương án "cấm ăn vặt" luôn cho an tâm.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của bé, bữa ăn vặt mang đến nhiều lợi ích như: tính giải trí - món ăn vặt vừa ngon vừa vui sẽ giúp giảm căng thẳng sau giờ học, tính kết nối - bé có thể chia sẻ món ngon với bạn khi trò chuyện giúp tạo sự gắn kết, tính trải nghiệm - ở tuổi này các bé rất tò mò nên khi được khám phá những món ngon thú vị mới mẻ sẽ giúp kích thích khả năng tìm hiểu của bé. Đây là điều khác biệt mà các mẹ thường ít khi nhận ra.

Nói đơn giản là khi ăn vặt, trẻ cảm thấy vui vì ngon miệng, vui vì được ăn chung với bạn bè, vui vì được thử điều mới mẻ. Những niềm vui này có vai trò rất quan trọng trong việc ăn uống của trẻ, đây mới là định nghĩa "ngon" trọn vẹn đối với các bé.

Vậy là ăn vặt cũng có một số lợi ích riêng với trẻ. Theo bác sĩ, ăn vặt thế nào là hợp lý trong ngày?

Nếu xem đây là ăn vặt thì độ tuổi nào cũng cần thiết. Ta nên duy trì ăn vặt với các loại snack dinh dưỡng như một thói quen bổ sung năng lượng giữa 3 bữa chính, cách giữa 2 bữa chính khoảng 2 tiếng. Và nên chọn các loại bổ sung dinh dưỡng nhẹ nhàng như trứng, khoai, xúc xích, trái cây…

Theo bác sĩ, các tiêu chí nào nên được xem xét khi lựa chọn một loại snack dinh dưỡng mà bé và mẹ đều hài lòng?

Ba mẹ hãy chọn những sản phẩm có thương hiệu uy tín, có nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, ba mẹ nên tránh những sản phẩm bánh kẹo nhiều đường mà nên lựa chọn những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt hơn từ thịt, hạt… Và cũng cần thay đổi hương vị đa dạng để trẻ không thấy ngán khi ăn.

Với chủ đề thiết thực "Niềm vui của trẻ trong ăn uống", cùng sự tư vấn hữu ích từ chuyên gia dinh dưỡng, hội thảo đã giúp các phụ huynh hiểu rõ hơn nhu cầu, sở thích của con trẻ, cũng như thêm kiến thức về lựa chọn các món ăn vặt vừa dinh dưỡng vừa mang lại niềm vui, sự hứng thú cho bé.

Ngày hội Heo Cao Bồi thu hút hơn 5.000 phụ huynh và 3.000 trẻ em tham gia chương trình. Không chỉ mang đến các hoạt động trải nghiệm vui nhộn, thú vị cho các bé, mà ngày hội còn góp phần cung cấp các thông tin bổ ích, là cầu nối giúp ba mẹ và con trẻ hiểu nhau hơn, đặc biệt trong vấn đề ăn uống của trẻ

Lưu ý khi chọn Snack dinh dưỡng cho bé: Chọn sản phẩm có thương hiệu uy tín, có nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Chọn những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng từ thịt, hạt…

