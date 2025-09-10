Lux Beauty Center nhận giải Top 1 tại sự kiện Ultherapy Prime Launching

Đây không chỉ là lễ ra mắt công nghệ Ultherapy Prime - thế hệ nâng cơ trẻ hóa chuẩn FDA mới nhất, mà còn là nơi quy tụ hơn 200 bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu trong và ngoài nước, cùng chia sẻ kiến thức chuyên môn, tầm nhìn và xu hướng phát triển của ngành.

Trong bối cảnh thị trường thẩm mỹ nội khoa phát triển vượt bậc, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu và phòng khám mới, thì việc giữ vững uy tín và khẳng định vị thế là một thách thức lớn. Chính vì vậy, việc Lux Beauty Center liên tiếp được vinh danh tại nhiều hạng mục quan trọng trong sự kiện lần này đã trở thành dấu mốc khẳng định thương hiệu, minh chứng cho chiến lược phát triển đúng đắn và bền vững của Lux trong hành trình chinh phục niềm tin khách hàng.

Hình ảnh Bác sĩ Tô Lan Phương nhận giải thưởng

Bác sĩ Tô Lan Phương - Lux Beauty Center, cũng là một trong báo cáo viên chia sẻ chuyên môn với chủ đề: Merz Portfolio - Phương pháp trẻ hóa da toàn diện đa tầng.

Với kiến thức vững vàng và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn, Bác sĩ Tô Lan Phương đã phân tích cách ứng dụng danh mục sản phẩm Merz Portfolio để kiến tạo hiệu quả trẻ hóa toàn diện, mang lại vẻ đẹp tự nhiên và bền vững cho khách hàng

Bác sĩ Tô Lan Phương báo cáo trong sự kiện Ultherapy Prime Launching x Golden Record Award

Không chỉ ghi dấu ấn bằng uy tín và tay nghề, Phòng khám Lux Beauty Center còn được vinh danh nhờ sự đồng hành cùng những sản phẩm chất lượng hàng đầu thế giới. Các công nghệ đến từ Merz Aesthetics như:

Ultherapy Prime - công nghệ nâng cơ, trẻ hóa không xâm lấn chuẩn FDA, kích thích tái tạo collagen và elastin tự nhiên.

Xeomin - botulinum toxin tinh khiết thế hệ mới, giúp xóa nhăn, thư giãn cơ an toàn và duy trì biểu cảm tự nhiên.

Radiesse - chất làm đầy sinh học với thành phần CaHA, vừa làm đầy tức thì, vừa kích thích collagen nội sinh cho hiệu quả bền vững.

Belotero - filler cao cấp với công nghệ CPM®, hòa quyện mượt mà với mô da, mang đến sự mềm mại, tự nhiên và cá nhân hóa tối đa.

Loạt giải thưởng danh giá xướng tên Lux Beauty Center

XEOMIN Clinics - Highest Achievements Award 2025: Top 1 Phòng khám sử dụng Xeomin - Giải thưởng Thành tựu Xuất sắc 2025

Xeomin là dòng botulinum toxin tinh khiết thế hệ mới, nổi bật nhờ cấu trúc phân tử không chứa phức hợp protein, giúp giảm nguy cơ kháng thuốc và đảm bảo hiệu quả điều trị lâu dài. Sản phẩm này được ứng dụng trong điều trị xóa nhăn, thon gọn gương mặt và kiểm soát vận động cơ, mang lại diện mạo trẻ trung nhưng vẫn giữ trọn sự tự nhiên. Lux Beauty Center đã trở thành đơn vị Top 1 tại Việt Nam về số lượng sử dụng Xeomin, chứng minh sự tin tưởng của khách hàng và uy tín chuyên môn của đội ngũ bác sĩ.

Top 10 Ultherapy PRIME Clinics - Golden Record Award 2025: Top 10 Phòng khám Ultherapy PRIME - Giải thưởng Kỷ lục Vàng 2025

Ultherapy Application Doctors 2025: Top 3 Bác sĩ Ứng dụng Ultherapy - Giải thưởng Thành tựu Xuất sắc 2025

‎Ultherapy Prime - công nghệ nâng cơ trẻ hóa tiên tiến, hoạt động dựa trên cơ chế sóng siêu âm hội tụ vi điểm (MFU-V), tác động chính xác vào các lớp da sâu, kích thích sản sinh collagen và elastin tự nhiên. Với chuyên môn dày dặn và kỹ thuật tinh tế, Bác sĩ Tô Lan Phương - Founder Lux Beauty Center - được vinh danh Top 3 bác sĩ thực hiện Ultherapy Prime nhiều nhất tại Việt Nam. Đồng thời, Lux cũng được ghi nhận trong Top 10 phòng khám có số lượng điều trị Ultherapy Prime cao nhất, khẳng định năng lực triển khai công nghệ chuẩn quốc tế.

RADIESSE Clinics - Highest Achievements Award 2025: Top 5 Phòng khám sử dụng Radiesse - Giải thưởng Thành tựu Xuất sắc 2025

‎Radiesse là chất làm đầy sinh học chứa Calcium Hydroxylapatite (CaHA), không chỉ mang lại hiệu quả làm đầy tức thì mà còn kích thích quá trình tân sinh collagen nội sinh, giúp duy trì kết quả trẻ hóa bền vững. Việc Lux Beauty Center nằm trong Top 5 trung tâm sử dụng Radiesse nhiều nhất thể hiện sự tiên phong trong việc ứng dụng các giải pháp thẩm mỹ khoa học, an toàn và lâu dài.

Top 5 BELOTERO Clinics - Highest Achievements Award 2025: Top 5 Phòng khám sử dụng Belotero - Giải thưởng Thành tựu Xuất sắc 2025

‎Belotero - filler cao cấp đến từ Đức, được sản xuất với công nghệ (Cohesive Polydensified Matrix) giúp sản phẩm hòa quyện mượt mà với mô da, hạn chế hiện tượng vón cục và mang lại kết quả tự nhiên. Với nhiều phiên bản (Soft, Balance, Intense, Volume), Belotero cho phép bác sĩ cá nhân hóa phác đồ để đáp ứng đa dạng nhu cầu: từ làm đầy rãnh nhăn mảnh, tái tạo vùng da quanh mắt cho đến tạo hình khối khuôn mặt. Lux Beauty Center, khi được xướng tên trong Top 5 trung tâm sử dụng Belotero nhiều nhất, một lần nữa khẳng định thế mạnh "cá nhân hóa vẻ đẹp" - triết lý cốt lõi trong điều trị tại Lux.

Tất cả đều là những giải pháp trẻ hóa da có giá trị khoa học và thẩm mỹ cao, được ứng dụng rộng rãi tại các thị trường làm đẹp hàng đầu thế giới. Việc Lux Beauty Center liên tục được trao giải tại sự kiện chính là minh chứng rõ ràng cho định hướng chuẩn y khoa, luôn đặt chất lượng và sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu.

Khẳng định thương hiệu trong thị trường cạnh tranh

'Tôi rất vui và tự hào khi Lux Beauty Center là một trong những đơn vị được vinh danh tại Ultherapy Prime Launching x Golden Record Award. Đây không chỉ là thành quả của tập thể đội ngũ bác sĩ, chuyên viên tận tâm mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng, yêu thương từ hàng ngàn khách hàng đã lựa chọn và đồng hành cùng Lux trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cam kết luôn giữ vững uy tín, chỉ sử dụng những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, ứng dụng công nghệ chuẩn quốc tế để mang đến kết quả an toàn, tự nhiên và bền vững nhất cho khách hàng.' - Bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ

Trong thời đại mà thẩm mỹ nội khoa không còn là đặc quyền của một số ít, khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ những phòng khám hội tụ năng lực chuyên môn, sự minh bạch trong sản phẩm, cùng cam kết an toàn và hiệu quả mới đủ sức khẳng định vị thế.

Với những giải thưởng được trao tại Ultherapy Prime Launching x Golden Record Award, Lux Beauty Center đã chứng minh được sức mạnh thương hiệu: tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, kết hợp với tay nghề bác sĩ chuẩn quốc tế và triết lý "lấy khách hàng làm trung tâm". Đây chính là nền tảng giúp Lux không chỉ được vinh danh tại sự kiện mà còn giữ vững lòng tin từ hàng ngàn khách hàng, trong đó có nhiều doanh nhân, nghệ sĩ và những người yêu cái đẹp.

Nhìn lại hành trình, Lux Beauty Center đã không ngừng đổi mới, nghiên cứu và áp dụng các giải pháp thẩm mỹ tiên tiến. Thành công tại Ultherapy Prime Launching x Golden Record Award chỉ là một trong nhiều dấu mốc trên con đường dài mà Lux đang bền bỉ xây dựng.