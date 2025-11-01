Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Làm đẹp

Lux Beauty Center - Top phòng khám về điều trị Sofwave

Nguồn: Mai Hân Group
01/11/2025 08:00 GMT+7

Mới đây, Lux Beauty Center chính thức được vinh danh với giải thưởng Top Energy Delivery Award - First Half of 2025 từ Sofwave Việt Nam. Giải thưởng này ghi nhận Lux là phòng khám có số lượng điều trị Sofwave hàng đầu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025, một cột mốc khẳng định vị thế tiên phong về công nghệ nâng cơ không xâm lấn tại thị trường thẩm mỹ nội khoa.

Tiên phong công nghệ - xu hướng

Ngay từ khi công nghệ Sofwave xuất hiện tại Việt Nam, Lux Beauty Center đã là phòng khám hiếm hoi mạnh dạn đầu tư thiết bị chính hãng, trở thành địa chỉ tiên phong trong ứng dụng sóng siêu âm vi điểm SUPERB™ vào điều trị trẻ hóa và nâng cơ không xâm lấn.

Đến thời điểm hiện tại, Lux vẫn giữ vững phong độ là đơn vị điều trị Sofwave nhiều bậc nhất cả nước, thể hiện sự tin tưởng từ khách hàng và uy tín về mặt chuyên môn trong lĩnh vực trẻ hóa da nội khoa.

Lux Beauty Center - Top phòng khám về điều trị Sofwave - Ảnh 1.

Cách đây 2 năm, Lux Beauty Center tiên phong đầu tư công nghệ Sofwave

Sofwave - Công nghệ nâng cơ được FDA công nhận

Sofwave là thiết bị nâng cơ thế hệ mới đến từ Mỹ, đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận hiệu quả với ba chỉ định chính:

 • Nâng cơ vùng mặt và cổ

• Cải thiện nếp nhăn vùng trán và quanh mắt

• Tăng độ đàn hồi và săn chắc da

Không giống các công nghệ cũ gây đau đớn hay cần thời gian nghỉ dưỡng, Sofwave mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng, nhanh chóng, an toàn - đặc biệt phù hợp với làn da châu Á và nhịp sống hiện đại.

Tên trang thiết bị y tế: Máy nâng cơ xóa nhăn bằng sóng siêu âm

  • Chủng loại: SOFWAVE
  • Hãng sản xuất: Sofwave Medical Ltd
  • Nước sản xuất: Israel
  • Số lưu hành: 220002979/PCBB-HCM

SUPERB™ - Sóng siêu âm vi điểm

Cốt lõi của công nghệ Sofwave là SUPERB™ (Synchronous Ultrasound Parallel Beam) - sóng siêu âm hội tụ được truyền song song, tập trung chính xác ở lớp trung bì nông (1.5mm). Tại đây, nhiệt độ được kiểm soát ở mức 60–70°C, kích thích sản sinh collagen và elastin giúp làm săn chắc da và nâng cơ hiệu quả sau điều trị.

Ưu điểm nổi bật là công nghệ này không gây tổn thương bề mặt, không xâm lấn, và không cần thời gian nghỉ dưỡng, giúp khách hàng có thể quay lại sinh hoạt ngay sau khi điều trị.

Chất lượng từ công nghệ đến tay nghề bác sĩ

Tại Lux Beauty Center, không chỉ có công nghệ hiện đại mà còn có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa với tay nghề nội khoa tinh thông, luôn cá thể hóa phác đồ điều trị theo từng tình trạng da và mong muốn của khách hàng. Kết hợp giữa thiết bị chính hãng - quy trình chuẩn y khoa - chăm sóc hậu điều trị bài bản, Lux cam kết mang đến kết quả rõ rệt và bền vững cho từng khách hàng. Không đi một mình trên hành trình tiên phong.

Lux Beauty Center - Top phòng khám về điều trị Sofwave - Ảnh 2.

Ths.Bs Du Ngọc Thi nhận giải thưởng “Phòng khám có số lượng điều trị Sofwave hàng đầu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025”

Nhiều ngôi sao hạng A nổi tiếng khách hàng đã tin tưởng lựa chọn phòng khám Lux Beauty Center để trải nghiệm công nghệ Sofwave, đồng hành cùng Lux trong hành trình lan tỏa giải pháp nâng cơ không xâm lấn, an toàn và hiệu quả.

Lux Beauty Center - Top phòng khám về điều trị Sofwave - Ảnh 3.

Lux Beauty Center nhận giải thưởng “Phòng khám có số lượng điều trị Sofwave hàng đầu Việt Nam”

Lux Beauty Center - Top phòng khám về điều trị Sofwave - Ảnh 4.

Đội ngũ Bác sĩ Phòng khám Lux Beauty Center trong Lễ chuyển giao Phác đồ điều trị cá nhân hóa - Sofwave TTE Energy Delivery

Lux Beauty Center không đi một mình trên hành trình đó - đó là hành trình của sự tiên phong, sự đồng hành của khách hàng, sự công nhận từ giới chuyên môn và sự tin tưởng từ cộng đồng yêu cái đẹp. Giải thưởng lần này không chỉ là minh chứng cho số lượng điều trị, mà còn là động lực để Lux tiếp tục giữ vững cam kết: đưa công nghệ chuẩn quốc tế đến gần hơn với làn da Việt.

