Lý An làm phim cuộc đời Lý Tiểu Long, con trai đóng chính

Con trai của Lý An - Mason Lee - sẽ đóng vai chính trong bộ phim về cuộc đời Lý Tiểu Long do hãng 3000 Pictures của Sony sản xuất. Dan Futterman biên kịch phim Capote và Foxcatcher đang viết kịch bản.

Lý Tiểu Long qua đời năm 1973 ở tuổi 33, đã có một thời gian ngắn nhưng đầy vinh quang ở Hollywood với tư cách là một diễn viên, đạo diễn và chuyên gia võ thuật. Các bộ phim nổi tiếng của ông gồm Tinh võ môn, Đường Sơn đại huynh, Long tranh hổ đấu, Mãnh long quá giang… cùng phim truyền hình The Green Hornet đã giúp phổ biến võ thuật Trung Hoa trên toàn cầu vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970.

“Được chấp nhận không hoàn toàn là người Mỹ hay người Trung Quốc, Lý Tiểu Long là cầu nối giữa Đông và Tây. Ông giới thiệu võ thuật Trung Quốc với thế giới, một nhà khoa học chiến đấu và một nghệ sĩ biểu diễn mang tính biểu tượng, người đã cách mạng hóa cả võ thuật và phim hành động. Tôi cảm thấy thôi thúc phải kể câu chuyện về con người độc đáo, xuất sắc này, luôn khao khát được thuộc về mình, sở hữu sức mạnh to lớn trong một thân hình chỉ nặng hơn 60 kg. Ông là người nhờ làm việc chăm chỉ không mệt mỏi đã biến những giấc mơ tưởng như không thể thành hiện thực”, Lý An nói.

Lawrence Grey, Shannon Lee, Lý An, Ben Everard và Brian Bell sẽ giữ vai trò nhà sản xuất. Elizabeth Gabler, Marisa Paiva giám sát dự án cho hãng phim. Bộ phim vẫn chưa có tên, đánh dấu lần tái hợp giữa Lý An với Gabler, Paiva và Chủ tịch Sony Pictures Tom Rothman sau khi làm việc cùng nhau trong bộ phim phiêu lưu đoạt giải Oscar năm 2012 là Life of Pi.

“Lý Tiểu Long là dự án tâm huyết lâu năm của Lý An, kể một câu chuyện rất xúc động, mô tả những chiến thắng và xung đột của một trong những người hùng hành động ngoài đời thực hàng đầu của thời đại chúng ta. Tất cả chúng tôi tại Sony và 3000 Pictures tự hào được hỗ trợ Lý An cùng đội ngũ làm phim của anh ấy để tạo ra một tác phẩm mà chúng tôi tin rằng sẽ là sự kiện điện ảnh phi thường”, Gabler nói.





Là một nhà làm phim nổi tiếng, các bộ phim của Lý An luôn ghi điểm tại phòng vé, thu về một số giải Oscar, bao gồm 4 giải cho Life of Pi, 3 giải cho Brokeback Mountain và 2 giải cho Ngọa hổ tàng long. Các bộ phim khác của ông còn có Sense and Sensibility, Hulk, Lust, Billy Lynn's Long Halftime Walk.

Mason Lee (32 tuổi) từng xuất hiện trong Billy Lynn's Long Halftime Walk và The Hangover Part II. Gần đây nhất anh đóng vai chính trong bộ phim hài lãng mạn của Đài Loan Stand By Me, phim truyền hình Hồng Kông Limbo và Who Killed Cock Robin.

Lý Tiểu Long qua đời tại Hồng Kông vì chứng phù não. Bộ phim Tử vong du hí (Game of the Death) đã phải trì hoãn lịch quay nhiều ngày vì diễn viên chính đã mất.

Ngày 25.7.1973 tang lễ Lý Tiểu Long được tổ chức tại Hồng Kông. Hơn 25.000 người hâm mộ, bạn bè. đồng nghiệp tới dự. Lý Tiểu Long được chôn cất cùng với bộ quần áo ưa thích mà ông từng mặc trong phim Long tranh hổ đấu.