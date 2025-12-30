Lý do Âu Nhật Huy nộp đơn xin thôi học Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ký quyết định cho nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy thôi học theo nguyện vọng cá nhân ảnh chụp màn hình

Cho Âu Nhật Huy thôi học và xóa tên khỏi danh sách nghiên cứu sinh

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ký quyết định về việc cho nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy thôi học, quyết định được ký vào hôm qua (29.12).

Theo quyết định, cho thôi học và xóa tên ra khỏi danh sách nghiên cứu sinh của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch với nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy, ngành nội khoa. Lý do thôi học là theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Liên quan sự việc này, vào tháng 10 năm nay, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025 cho 25 thí sinh, trong đó có Âu Nhật Huy (24 tuổi) trúng tuyển ngành nội khoa.

Âu Nhật Huy vừa tốt nghiệp ngành y khoa khóa YK7 tại một trường tư thục với kết quả xuất sắc, GPA đạt 3,8/4,0; sở hữu chứng chỉ TOEIC 940/990. Tại thời điểm thí sinh nộp hồ sơ, thí sinh có nộp 8 bài báo, bao gồm 5 bài đăng trên tạp chí trong nước là các tạp chí 0 – 1 điểm theo xếp loại Hội đồng Giáo sư Nhà nước 2025 và 3 bài đăng trên tạp chí quốc tế, có tên trong danh mục Scopus trong thời gian đăng bài. Căn cứ vào 8 bài báo thí sinh đã nộp, tổng điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu là 11 điểm, tuy nhiên điểm tối đa (mức trần) cho mục kinh nghiệm nghiên cứu chỉ có 10 điểm, và 10 điểm này được tiểu ban chuyên môn sử dụng để tính vào tổng điểm. Vì thế tổng điểm trung bình của thí sinh là 88,8 điểm.

Tuy nhiên, sau khi công bố kết quả trúng tuyển, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng "có vấn đề trong quá trình tuyển sinh".

Nhà trường cũng bất ngờ khi nhận đơn xin thôi học của nghiên cứu sinh

Trước thông tin này, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tiến hành thành lập Tổ công tác để rà soát quá trình tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025 và Hội đồng tuyển sinh sau ĐH 2025-2026 đã họp để xem xét trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy. Kết quả kiểm tra, nhà trường xác nhận thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển, được xét tuyển đúng quy trình, có hồ sơ hợp lệ tại thời điểm xét tuyển và điểm xét tuyển đạt theo quy chế.

Đến ngày 8.10, trường nhận được thông báo từ tác giả chính của một bài báo quốc tế trong danh sách bài báo thí sinh Âu Nhật Huy nộp để tính điểm dự thi, với nội dung rút bài đã công bố. Do đó, điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh với 7 bài báo còn lại sẽ là 9,5 điểm và Hội đồng tuyển sinh thống nhất giảm tổng điểm trung bình từ 88,8 điểm xuống còn 88,3 điểm. Tuy nhiên, điểm số này không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ của thí sinh Âu Nhật Huy.

Giữa tháng 12.2025, Sở GD-ĐT TP.HCM có công văn gửi Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc rà soát quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025. Theo đại diện nhà trường, kết quả rà soát cho thấy đúng quy trình và trường đã có văn bản báo cáo gửi Sở GD-ĐT.

Chia sẻ thêm về việc này, phía nhà trường cho biết trường cũng bất ngờ khi nhận được đơn xin thôi học của nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy.



