Lý do bất ngờ khiến đèn năng lượng mặt trời bắt buộc phải có pin

Năng lượng mặt trời từ lâu được biết đến như một nguồn điện sạch và liên tục nhờ khả năng hấp thụ ánh sáng qua các tế bào quang điện rồi chuyển đổi thành dòng điện một chiều (DC). Ở quy mô gia đình, dòng điện này đi qua bộ nghịch lưu để hóa thành điện xoay chiều (AC) phục vụ các thiết bị. Tuy nhiên, một thực tế mà ít ai chú ý là lượng điện này sẽ biến mất ngay lập tức sau khi tạo ra và không thể tự lưu trữ ở bất kỳ đâu, trừ khi hệ thống được lắp thêm một viên pin sạc. Đây cũng chính là lý do cốt lõi giải thích vì sao các thiết bị nhỏ hơn như đèn sân vườn hay đèn lồng cắm trại bắt buộc phải sở hữu một viên pin đi kèm.

Bí mật đằng sau những thiết bị năng lượng mặt trời ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ENERGY SAGE

Vì sao đèn năng lượng mặt trời vẫn phải dùng pin

Hãy thử tưởng tượng việc bật một chiếc đèn lồng vào ban đêm chỉ với tấm pin mặt trời trên đỉnh mà không có bộ lưu trữ. Thiết bị chắc chắn không thể phát sáng rõ ràng vì không có nơi nào để rút điện ra. Viên pin tích hợp chính là 'chìa khóa' giữ lại năng lượng dư thừa vào ban ngày để giúp đèn duy trì ánh sáng ổn định trong bóng tối. Điểm thú vị là các thiết bị bỏ túi như quạt cắm trại, đèn bắt muỗi hay sạc dự phòng hoàn toàn không cần đến bộ nghịch lưu cồng kềnh. Chúng được thiết kế để chạy trực tiếp bằng dòng điện DC điện áp thấp từ tấm pin hoặc pin nội bộ, đôi khi chỉ cần thêm bộ điều khiển sạc để ổn định điện áp.

Đối với những người đam mê xê dịch, việc không dùng thiết bị tích hợp sẵn tấm pin cũng chẳng phải là vấn đề khi đã có sự xuất hiện của các trạm nguồn di động. Bằng cách kết nối tấm pin mặt trời với trạm nguồn vào ban ngày, người dùng có thể tích trữ năng lượng vào viên pin bên trong để sử dụng bất cứ lúc nào. Với việc trang bị sẵn nhiều loại ổ cắm từ USB-A, USB-C đến AC, kết hợp bộ nghịch lưu tích hợp, các trạm nguồn này trở thành giải pháp hoàn hảo cho cuộc sống tách biệt lưới điện, các sự kiện thiên tai mất điện hoặc phục vụ đắc lực cho công tác cứu hộ khẩn cấp.

Bản chất của năng lượng mặt trời là tức thời và phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Do đó, dù ở quy mô lưới điện gia đình hay chỉ là một chiếc đèn di động nhỏ gọn, sự hiện diện của những viên pin lưu trữ vẫn là yếu tố bắt buộc để biến nguồn năng lượng xanh này thành dòng điện đáng tin cậy, sẵn sàng phục vụ con người mọi lúc, mọi nơi.