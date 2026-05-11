Lý do các hãng TV đang âm thầm 'xóa sổ' nút bấm vật lý

Kiến Văn
11/05/2026 14:09 GMT+7

Các hãng TV đang dần loại bỏ nút bấm vật lý khi người dùng chuyển sang điều khiển bằng remote và điện thoại.

Kể từ những năm 1950, TV đã trở thành nguồn giải trí chính cho nhiều gia đình và công nghệ liên quan đến nó đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là sự mai một của các nút bấm vật lý trên TV đang diễn ra khi nhiều mẫu TV hiện đại, đặc biệt là Smart TV, ngày càng ít nút bấm hoặc thậm chí không có nút nào.

Việc tìm kiếm các nút bấm vật lý trên TV ngày nay đang trở nên khó khăn

Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ sự tiến bộ công nghệ, mặc dù vậy, các nhà sản xuất TV chưa bao giờ công khai lý do cụ thể.

Một giả thuyết phổ biến chỉ ra rằng, thay vì phải đứng dậy để nhấn các nút bấm, người dùng giờ đây có thể dễ dàng điều khiển TV bằng smartphone hoặc remote (điều khiển từ xa). Một số công ty, như Samsung, đã thay thế nút bấm vật lý bằng các công nghệ hiện đại như nút cảm ứng điện dung. Tuy nhiên, việc sử dụng remote vẫn mang lại trải nghiệm điều khiển tốt hơn.

TV hiện đại đã thay đổi ra sao?

Sự thu nhỏ kích thước TV cũng là một yếu tố quan trọng. Mặc dù có những mẫu TV lớn lên tới 146 inch, nhưng chúng lại nhẹ hơn và mỏng hơn so với các thế hệ trước. Thiết kế này khiến không gian dành cho các nút bấm trở nên hạn chế. Do đó, nhiều nút bấm còn lại thường được đặt ở cạnh bên hoặc phía sau, nơi có nhiều không gian hơn.

Đánh giá TV Samsung Neo QLED QN80F 100 inch

Hệ thống TV hiện đại cũng phức tạp hơn nhiều so với trước đây. Người dùng hiện nay không chỉ truy cập vào một vài kênh mà còn phải điều hướng qua nhiều ứng dụng và nền tảng phát trực tuyến. Điều này khiến cho việc sử dụng các nút bấm trên TV trở nên không khả thi. Thay vào đó, người dùng thường phải dựa vào remote hoặc ứng dụng di động để tương tác dễ dàng hơn.

Cuối cùng, sự phát triển của hệ thống âm thanh cũng góp phần vào sự lỗi thời của các nút bấm. Nhiều người hiện nay sử dụng loa soundbar hoặc các thiết lập âm thanh vòm, vốn không cần điều chỉnh cài đặt qua các nút bấm trên TV.

