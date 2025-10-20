Lý do nhiều ứng dụng đồng loạt 'sập' toàn cầu

Theo AFP, các kỹ thuật viên của AWS đã khắc phục phần lớn sự cố. Đến khoảng 17 giờ 35 ngày 20.10 theo giờ Việt Nam, hầu hết các lỗi đã được khắc phục và phần lớn nền tảng sử dụng dịch vụ AWS đã hoạt động trở lại. Dù vậy, một số dịch vụ vẫn sẽ bị gián đoạn.

Trước đó cùng ngày, hệ thống theo dõi của AWS báo cáo nhiều dịch vụ đang gặp vấn đề vận hành. Công ty cho biết đã ghi nhận việc tỷ lệ lỗi và độ trễ tăng cao đối với nhiều dịch vụ AWS.

Dịch vụ Amazon Web Services gặp sự cố làm sập hàng loạt nền tảng ẢNH: REUTERS

Người dùng trên mạng xã hội Reddit cho biết trợ lý thông minh Alexa đã ngừng hoạt động. Alexa ngưng phản hồi truy vấn hoặc hoàn thành yêu cầu. Trên DownDetector, website chuyên theo dõi sự cố trên internet, lượng báo lỗi cho hàng chục nền tảng tăng đột biến cùng thời điểm. Những đơn vị này đều thuê dịch vụ đám mây AWS của Amazon.

Tại châu Âu, một số ngân hàng, ứng dụng Whatsapp cũng gặp khó khăn truy cập.

Amazon Web Services, thuộc Công ty công nghệ Amazon của Mỹ, chuyên cung cấp dịch vụ tính toán, lưu trữ dữ liệu và các dịch vụ kỹ thuật số khác cho doanh nghiệp, chính phủ và cá nhân. Sự cố nêu trên của AWS cũng có thể khiến website của nhiều doanh nghiệp sử dụng dịch vụ này gặp gián đoạn.

Ứng dụng Canva thông báo lỗi khi truy cập ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CANVA

Theo Hindustan Times, sự cố của AWS tác động đến nhiều nền tảng nổi tiếng như Canva, Duolingo, Alexa, Amazon Prime Video, các dịch vụ của Google.

Reuters đưa tin sự cố của AWS là vụ việc gián đoạn internet lớn nhất kể từ sự cố hệ thống CrowdStrike vào tháng 7 năm ngoái, làm tê liệt hàng loạt hệ thống tại bệnh viện, ngân hàng và sân bay.