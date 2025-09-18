Nga sắp có vệ tinh internet cạnh tranh với Starlink

Trả lời truyền thông Nga hôm 17.9, Giám đốc Roscosmos Dmitry Bakanov thừa nhận cơ quan cần phải thoát khỏi "sự trì trệ" và thu hút thêm nhiều tài năng trẻ.

Ông Bakanov khẳng định Nga đang tiến hành phát triển một hệ thống thay thế cho Starlink, dịch vụ cung cấp internet từ vệ tinh quỹ đạo trái đất tầm thấp của SpaceX.

Một công ty hàng không vũ trụ của Nga có tên Bureau 1440 đang phát triển một hệ thống vệ tinh quỹ đạo trái đất tầm thấp, hứa hẹn sẽ là đối thủ của Starlink. Theo Đài RT, ông Bakanov nói đợt phóng vệ tinh internet đầu tiên của Nga dự kiến sẽ được triển khai vào tháng 12.2025.

Nga dự kiến phóng vệ tinh internet lên quỹ đạo trái đất tầm thấp vào cuối năm nay ẢNH: REUTERS

"Một số phương tiện thử nghiệm trên quỹ đạo đã được kiểm tra và sửa đổi cho phù hợp. Chúng tôi đang tăng tốc triển khai và dự kiến mạng lưới internet vệ tinh sẽ được hoàn thiện trong vòng 2 năm", ông nói trên Đài Solovyov ngày 17.9.

Ông Bakanov nói Nga đã rút ra những bài học từ sai lầm trong quá khứ, bao gồm trường hợp vào năm 2002 khi Nga từ chối lời đề nghị của tỉ phú Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, muốn mua tên lửa đạn đạo liên lục địa để phục vụ sứ mệnh phóng vệ tinh.

Quyết định trên đã thúc đẩy ông Musk tìm cách giảm giá dịch vụ phóng vệ tinh, qua đó gây tổn thất lớn cho ngành vũ trụ Nga khi chi phí khó cạnh tranh, theo Reuters.

Với mạng lưới 8.000 vệ tinh phủ sóng internet toàn cầu, Starlink hiện được sử dụng rộng rãi ở các khu vực xa xôi và đặc biệt là các vùng chiến sự, chẳng hạn ở Ukraine.

Internet Starlink của tỉ phú Musk sập mạng, quân đội Ukraine lúng túng

Starlink bắt đầu hoạt động từ năm 2020 và đến nay đã có hơn 6 triệu người dùng tại hơn 140 quốc già và vùng lãnh thổ. Hệ thống này không hoạt động ở Nga.

Ukraine đã nhận được hơn 50.000 thiết bị tiếp sóng Starlink kể từ khi chiến sự nổ ra năm 2022. Ông Musk cho biết internet Starlink được sử dụng ở tiền tuyến khi những mạng lưới truyền thông khác bị phá hủy.



