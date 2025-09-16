Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Sập mạng Starlink, giao tranh dữ dội ở tiền tuyến Ukraine

Khánh An
Khánh An
16/09/2025 04:27 GMT+7

Công ty Starlink của tỉ phú Elon Musk ngày 15.9 cho hay dịch vụ internet vệ tinh bị sập trên toàn cầu, trong khi Tư lệnh Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine Robert Brovdi xác nhận dịch vụ này bị ngắt trên toàn bộ tiền tuyến.

 Theo trang The Kyiv Independent, dịch vụ này trở nên rất quan trọng đối với các đơn vị quân đội tiền tuyến, cũng như các bệnh viện, trường học ở Ukraine, thay thế phần lớn hạ tầng liên lạc bị phá hủy. Gần một giờ sau khi thông báo, ông Brovdi cho biết internet dần được khôi phục, trong khi Starlink chưa xác nhận dịch vụ được khôi phục hoàn toàn; chưa rõ mức độ thiệt hại của việc gián đoạn dịch vụ trên tại Ukraine.

Sập mạng Starlink, giao tranh dữ dội ở tiền tuyến Ukraine - Ảnh 1.

Thiết bị internet Starlink tại một khu vực ở tỉnh Kherson của Ukraine

Ảnh: AFP

Liên quan chiến sự, Reuters ngày 15.9 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này vừa tiến lên tại các huyện biên giới thuộc tỉnh Sumy. Ngoài ra, ông nói rằng phía Nga tổn thất đáng kể dọc tiền tuyến tại các tỉnh Donetsk và Kharkiv. Tại tỉnh Zaporizhzhia, tình báo Ukraine cho biết lực lượng đặc nhiệm nước này đã phá hủy một hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga. Trong khi đó, Hãng TASS ngày 15.9 dẫn thông tin từ các cơ quan an ninh Nga cho hay các binh sĩ nước này đang mở rộng khu vực kiểm soát ở tả ngạn sông Vovcha thuộc thị trấn Vovchansk (tỉnh Kharkiv). Theo đó, lực lượng Ukraine chống trả dữ dội nhưng chịu tổn thất nặng nề. Phát ngôn viên nhóm quân phía đông của Nga Alexey Yakovlev ngày 15.9 cho biết nhóm này đã phá hủy 11 điểm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó.

Trên lãnh thổ Nga, lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 6 UAV ở vùng Belgorod trong đêm 14.9. Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

Nga bác cáo buộc của Romania về UAV xâm nhập không phận

Tin liên quan

Phương Tây tăng sức ép lên Nga về vấn đề Ukraine

Phương Tây tăng sức ép lên Nga về vấn đề Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) gia hạn cấm vận Nga, còn Mỹ kêu gọi G7 và EU áp thuế đối với các bên mua dầu Nga nhằm gia tăng áp lực, giữa bế tắc về giải pháp hòa bình ở Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 1.299: Ukraine tấn công lãnh thổ Nga dồn dập

Ukraine giảm chất lượng mạng di động để đối phó UAV Nga?

Khám phá thêm chủ đề

Starlink UKRAINE máy bay không người lái UAV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận