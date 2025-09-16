Sập mạng Starlink, giao tranh dữ dội ở tiền tuyến Ukraine

Theo trang The Kyiv Independent, dịch vụ này trở nên rất quan trọng đối với các đơn vị quân đội tiền tuyến, cũng như các bệnh viện, trường học ở Ukraine, thay thế phần lớn hạ tầng liên lạc bị phá hủy. Gần một giờ sau khi thông báo, ông Brovdi cho biết internet dần được khôi phục, trong khi Starlink chưa xác nhận dịch vụ được khôi phục hoàn toàn; chưa rõ mức độ thiệt hại của việc gián đoạn dịch vụ trên tại Ukraine.

Thiết bị internet Starlink tại một khu vực ở tỉnh Kherson của Ukraine Ảnh: AFP

Liên quan chiến sự, Reuters ngày 15.9 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này vừa tiến lên tại các huyện biên giới thuộc tỉnh Sumy. Ngoài ra, ông nói rằng phía Nga tổn thất đáng kể dọc tiền tuyến tại các tỉnh Donetsk và Kharkiv. Tại tỉnh Zaporizhzhia, tình báo Ukraine cho biết lực lượng đặc nhiệm nước này đã phá hủy một hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga. Trong khi đó, Hãng TASS ngày 15.9 dẫn thông tin từ các cơ quan an ninh Nga cho hay các binh sĩ nước này đang mở rộng khu vực kiểm soát ở tả ngạn sông Vovcha thuộc thị trấn Vovchansk (tỉnh Kharkiv). Theo đó, lực lượng Ukraine chống trả dữ dội nhưng chịu tổn thất nặng nề. Phát ngôn viên nhóm quân phía đông của Nga Alexey Yakovlev ngày 15.9 cho biết nhóm này đã phá hủy 11 điểm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó.

Trên lãnh thổ Nga, lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 6 UAV ở vùng Belgorod trong đêm 14.9. Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.